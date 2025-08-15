Ratu Ratu Queens Kembali Dalam Bentuk Serial, Trailer Sudah Dirilis

Poster serial Ratu Ratu Queens(imdb)

NETFLIX Indonesia resmi merilis trailer perdana untuk serial drama komedi Ratu Ratu Queens, prekuel dari film populer Ali & Ratu Ratu Queens (2021). Serial ini akan tayang perdana di platform streaming tersebut pada 12 September 2025.

Trailer berdurasi singkat itu menampilkan kembali empat karakter ikonik yaitu Party (Nirina Zubir), Ance (Tika Panggabean), Chinta (Happy Salma), dan Biyah (Asri Welas) yang kini diperlihatkan dalam kisah awal pertemuan mereka di New York, Amerika Serikat (AS).

Cuplikan video memperlihatkan bagaimana pertemuan mereka, keseharian sebagai perantau, lengkap dengan konflik, dilema, dan kehangatan persahabatan yang membentuk ikatan di antara mereka.

Selain unsur komedi yang segar, trailer juga memberikan bocoran adanya bumbu drama romantis dari masing-masing karakter. Penonton diajak mengintip berbagai tantangan yang dihadapi para tokoh, mulai dari permasalahan ringan hingga persoalan serius sebagai imigran di negeri orang.

Serial ini akan hadir dalam enam episode, dengan masing-masing episode memiliki alur cerita mandiri yang tetap terhubung dalam satu benang merah besar.

Kehadiran trailer ini langsung disambut antusias warganet. Banyak penggemar yang mengaku tidak sabar menunggu tayangan tersebut, terlebih karena film Ali & Ratu Ratu Queens sebelumnya sukses memikat hati penonton pada 2021.

Ratu Ratu Queens diproduksi di bawah naungan Netflix Indonesia dan menjadi salah satu tayangan orisinal yang paling dinantikan tahun ini.

Dengan perpaduan drama, komedi, dan sentuhan romansa, serial ini diharapkan mampu menghadirkan kembali kehangatan sekaligus kelucuan yang telah melekat pada karakter-karakter kesayangan penonton. (Z-1)