Serial Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap Hadirkan 37 Pemain

WETV menggelar Cast Reveal & First Look untuk serial original terbaru berjudul Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap.
Dalam acara yang digelar di Main Atrium Lippo Mall Nusantara, Rabu (6/8), WeTV memperkenalkan 37 pemain termasuk pemeran utamanya yaitu Yasmin Napper, Giorgino Abraham, Arya Saloka, Laura Theux, Lukman Sardi, Alexandra Gottardo, Olivia Jensen, Nadine Alexandra, dan Riyuka Bunga.
Kehadiran nama-nama besar ini semakin membuat penasaran masyarakat untuk segera menonton tayangan secara eksklusif di platform WeTV.
Serial Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap mengisahkan tentang Kinara, perempuan cerdas dan kuat pewaris tahta perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia yang menikah dengan Andreas, pria menawan namun manipulatif.
Andreas tidak hanya selingkuh dengan saudara tirinya, Aluna, namun juga membuat Kinara kehilangan segalanya: warisan keluarga dan kerajaan bisnis yang peninggalan sang ayah juga jatuh ke tangan ibu tirinya, Sandra. Pukulan paling pahit datang saat Kinara kehilangan bayinya.
Dari titik terendah hidupnya, Kinara bangkit. Dengan amarah yang dingin dan tekad yang tajam, ia menyusun balas dendam yang mengguncang orang-orang yang telah menghancurkannya serta menguak rahasia kelam keluarga.
Dalam perjalanannya, Kinara menemukan cinta yang tak disangka dari Dirga, pria yang melihat kekuatannya di balik semua luka.
Serial Balas Dendam Istri Yang Tak Dianggap bukan sekadar kisah pengkhianatan, tetapi perjuangan seorang istri yang merebut kembali harga dirinya.
Pada acara First Look ini, para penggemar juga disuguhi cuplikan eksklusif yang menampilkan chemistry kuat antarpemain serta sekilas konflik dramatis yang menjadi inti cerita.
Antusiasme tinggi terlihat dari sorakan para penonton dan banjir komentar positif di media sosial, menandakan serial ini sudah sangat dinantikan sebelum perilisannya.
Country Head WeTV Indonesia Febriamy Hutapea menyampaikan bahwa serial Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap tidak hanya menghadirkan drama yang menegangkan tetapi juga mengangkat perjuangan seorang perempuan yang berusaha mencari keadilan atas hak-haknya yang telah direbut.
"Kami berharap cerita ini dapat menyentuh hati penonton, sekaligus memberi inspirasi tentang kekuatan, keberanian, dan tekad seorang wanita untuk bangkit dan melawan ketidakadilan," ujar Febriamy.
Sementara itu, Produser Leo Pictures Agung Saputra menambahkan bahwa Leo Pictures dan WeTV ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda dan relevan dengan realita banyak perempuan.
"WeTV Original Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap ini ini diangkat dari cerita populer di platform NovelToon, yang terinspirasi dari pengalaman banyak istri yang merasa tidak dianggap oleh pasangannya. Kami berharap kisah ini dapat mewakili suara mereka sekaligus menghadirkan drama yang menyentuh hati dan membekas di ingatan penonton," jelas Agung Saputra.
Serial ini akan segera tayang eksklusif di WeTV, dengan jadwal rilis episode perdana yang akan diumumkan dalam waktu dekat. (Z-1)
