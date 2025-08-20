Perjalanan Fallout Musim Kedua ke New Vegas Hadir di Teaser Trailer Terbaru

Cuplikan adegan dari serial Fallout(MI/Dok Prime Video)

PRIME Video dan Kilter Films menampilkan cuplikan pertama dan teaser trailer terbaru untuk musim kedua dari seri yang sangat dinantikan, Fallout, di acara gim terbesar di dunia, gamescom.

Selama siaran langsung di Opening Night Live pada acara gamescom, Prime Video juga mengumumkan bahwa musim terbaru dari seri ini akan tayang perdana pada 17 Desember 2025, dengan delapan episode yang akan dirilis setiap minggu hingga episode final pada 4 Februari 2026.

Fallout diproduksi oleh Kilter Films, dengan Jonathan Nolan dan Lisa Joy sebagai produser eksekutif.

Geneva Robertson-Dworet dan Graham Wagner sebagai produser eksekutif sekaligus kreator dan showrunner.

Hingga saat ini, Fallout Musim Pertama telah ditonton lebih dari 100 juta penonton di seluruh dunia dan menjadi salah satu dari tiga judul paling banyak ditonton sepanjang masa di layanan Prime Video.

Musim baru akan dimulai setelah akhir epik dari Musim Pertama dan akan membawa penonton dalam sebuah perjalanan melalui gurun Mojave menuju kota pasca-apokaliptik New Vegas.

Musim Kedua Fallout akan tayang perdana secara eksklusif di Prime Video di lebih dari 240 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Di hadapan lebih dari 5.000 penonton yang memadati gamescom, Jonathan Nolan, Geneva Robertson-Dworet, dan para bintang seri ini, Ella Purnell dan Aaron Moten, memberikan bocoran tentang perjalanan yang akan dihadapi oleh karakter favorit seri ini, Lucy, Maximus, dan The Ghoul di Musim Kedua.

Mereka mengejutkan para penonton dengan menayangkan teaser trailer seri tersebut. Cuplikan tersebut memperkenalkan pemeran baru, Justin Theroux, dalam peran sebagai Robert House, dan memperlihatkan kepada para penonton cuplikan pertama dari salah satu predator pasca-apokaliptik yang paling menakutkan di dunia Fallout: Deathclaw.

Berdasarkan salah satu seri gim video terbaik sepanjang masa, Fallout adalah kisah pertentangan antara mereka yang punya segalanya dan mereka yang tidak punya apa-apa di dunia yang hampir tidak ada lagi yang bisa dimiliki.

Dua ratus tahun setelah akhir zaman, para penghuni bunker terpaksa kembali ke dunia mengerikan yang ditinggalkan nenek moyang mereka—dan terkejut ketika menemukan alam semesta yang sangat kompleks, sangat aneh, dan penuh kekerasan telah menanti mereka.

Serial ini dibintangi oleh Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island), dan Frances Turner (The Boys).

Fallout diproduksi oleh Kilter Films, dengan Jonathan Nolan, Lisa Joy, dan Athena Wickham sebagai produser eksekutif. Geneva Robertson-Dworet dan Graham Wagner akan menjadi produser eksekutif sekaligus kreator dan showrunner seri ini.

Todd Howard dari Bethesda Game Studios akan menjadi produser eksekutif bersama James Altman dari Bethesda Softworks. Seri ini diproduksi oleh Amazon MGM Studios dan Kilter Films bekerja sama dengan Bethesda Game Studios dan Bethesda Softworks. Musim Pertama saat ini sudah tersedia untuk streaming di Prime Video. (Z-1)