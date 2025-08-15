Prime Video Rilis Jadwal NBA on Prime Video Musim 2025-2026

Logo NBA on Prime Video(MI/HO)

PRIME Video, Jumat (15/8), mengumumkan jadwal lengkap pertandingan untuk musim perdana NBA on Prime Video, bertepatan dengan peluncuran jadwal resmi musim reguler NBA 2025-2026. NBA on Prime Video, yang akan dibuka dengan doubleheader pada Sabtu, 25 Oktober pukul 06:30 WIB, dengan New York Knicks menjadi tuan rumah untuk Boston Celtics.

Pertandingan dilanjutkan dengan Minnesota Timberwolves melawan Los Angeles Lakers pukul 09:00 WIB, dan didahului tayangan pre-game NBA on Prime Video mulai pukul 06:00 WIB.

Ian Eagle akan menjadi komentator utama (play-by-play) untuk laga pembuka NBA on Prime Video antara Celtics-Knicks, didampingi analis Stan Van Gundy, serta Cassidy Hubbarth sebagai yang melaporkan langsung dari sisi lapangan.

Sementara itu, Kevin Harlan akan memimpin siaran pertandingan Timberwolves-Lakers, dengan analisis dari Dwyane Wade dan Candace Parker, serta Allie Clifton di sisi lapangan.

Setiap pertandingan akan diawali tayangan pre-game selama 30 menit langsung dari Amazon Studios di Culver City.

Setelah pertandingan, penonton akan disuguhkan program NBA Nightcap berdurasi satu jam yang berisi wawancara pemain dan analisis mendalam tentang pertandingan.

Di sela doubleheader, Prime akan menghadirkan The Crossover, yaitu liputan langsung yang menjembatani kedua pertandingan dari studio NBA on Prime Video.

Tayangan studio NBA on Prime Video akan dipandu oleh Taylor Rooks bersama analis sekaligus legenda NBA seperti Dirk Nowitzki, Blake Griffin, dan Udonis Haslem. Dwyane Wade, Steve Nash, dan Candace Parker juga akan tampil di studio sepanjang musim 2025–2026, bergantian dengan penugasan di ruang siar.

"Kami sangat antusias memulai musim perdana NBA di Prime Video dengan susunan pertandingan yang luar biasa," ujar Global Head of Sports, Prime Video Jay Marine.

"Mulai dari rivalitas legendaris, laga sengit antar-konferensi, hingga aksi menegangkan di Emirates NBA Cup, kami siap menghadirkan kisah-kisah paling menarik dan bintang terbaik NBA untuk seluruh penggemar sepanjang musim. Kami ingin memberikan tayangan basket khas Prime kepada penonton di seluruh dunia, yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi wawasan dan merayakan permainan ini di level tertinggi," lanjutnya.

Emirates NBA Cup 2025

Babak Group Play NBA Cup di Prime Video selama lima minggu berturut-turut dengan doubleheader total 10 pertandingan.

Beberapa laga unggulan di antaranya: Philadelphia 76ers yang akan menjadi tuan rumah untuk Celtics pada 1 November, Kevin Durant bersama Houston Rockets melawan San Antonio Spurs, dan Denver Nuggets menjadi tuan rumah untuk Golden State Warriors pada 8 November, Miami Heat bertanding ke New York Knicks pada 15 November, serta juara bertahan dari Wilayah Timur Indiana Pacers menghadapi Cleveland Cavaliers pada 22 November.

Untuk pertama kalinya, NBA on Prime Video akan menayangkan Black Friday doubleheader yang menampilkan Milwaukee Bucks melawan Knicks dan Dallas Mavericks melawan Lakers pada 29 November, yang menjadi penutup babak Group Play untuk menentukan tim yang lolos ke babak Knockout di NBA Cup.

Prime Video akan menayangkan seluruh tujuh pertandingan Knockout, dimulai dengan pertandingan Perempat Final (Rabu–Kamis, 10–11 Desember), dilanjutkan dengan pertandingan Semifinal (Minggu, 14 Desember), hingga laga Final (Rabu, 17 Desember), dengan liputan langsung dari Las Vegas, Nevada.

Marquee Matchups

Jadwal NBA on Prime Video musim 2025-2026 dipenuhi dengan pertandingan-pertandingan yang tidak boleh dilewatkan sepanjang musim reguler. Salah satunya, pertemuan rival legendaris NBA akan terjadi saat Celtics melawan Lakers pada 6 Desember pukul 07:00 WIB, dilanjutkan dengan No. 1 Pick Cooper Flagg bersama Mavericks yang bertandang ke Oklahoma City menantang MVP NBA 2024-2025, Shai Gilgeous-Alexander, serta sang juara bertahan, Thunder, pada pukul 09:30 WIB.

Thunder akan tampil dalam 10 pertandingan di Prime Video, termasuk dua kali melawan rival mereka, Minnesota Timberwolves, pada 20 Desember dan 30 Januari, serta dalam pertandingan ulangan Final NBA melawan Indiana Pacers pada 24 Januari.

Selain Thunder, Lakers, Knicks, dan Warriors juga masing-masing akan tampil 10 kali di Prime Video musim ini. Houston Rockets yang musim ini merekrut Kevin Durant saat offseason dijadwalkan tampil tujuh kali di Prime Video musim ini, begitu juga dengan Celtics dan Timberwolves yang dipimpin oleh Anthony Edwards.

Mavericks akan tampil lima kali, termasuk dua pertandingan melawan mantan bintang mereka, Luka Don?i? yang kini bersama tim Lakers pada 29 November dan 13 Februari di Los Angeles.

Pada 10 April, Prime Video akan menayangkan pertandingan terakhir Lakers-Warriors di musim reguler, melanjutkan rivalitas bersejarah antara LeBron James dan Steph Curry di panggung NBA.

Jangkauan Global

Prime Video akan menghadirkan liputan eksklusif secara langsung dari NBA Berlin dan NBA London pada 16 dan 19 Januari 2026. Jadwal NBA on Prime Video musim 2025–2026 juga mencakup delapan pertandingan pada Sabtu sore yang ditayangkan pada prime time di seluruh Eropa.

Tayangan ini menampilkan bintang-bintang Eropa papan atas seperti Victor Wembanyama dari San Antonio Spurs (Spurs vs Charlotte Hornet pada 1 Februari dan Mavericks vs Spurs pada 8 Februari), Moe dan Franz Wagner dari Orlando Magic (Magic at Timberwolves pada 8 Maret), dan Giannis Antetokounmpo dari Milwaukee Bucks (Bucks vs Atlanta Hawks pada 15 Maret dan Bucks vs Spurs pada 29 Maret). Wembanyama dan Spurs juga akan menghadapi Denver Nuggets yang dipimpin oleh Nikola Joki? pada 5 April.

SoFi Play-In Tournament

SoFi Play-In Tournament 2026 akan disiarkan secara eksklusif di Prime Video, menampilkan enam pertandingan pada 15-18 April 2026. Turnamen ini mempertemukan tim peringkat 7–10 di masing-masing konferensi untuk bersaing memperebutkan posisi ke-7 dan ke-8 di NBA Playoff. (Z-1)