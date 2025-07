Kamu Pecinta The Summer I Turned Pretty? Ini Daftar Tontotan Romantis yang tidak Boleh Dilewatkan

Cuplikan adegan dari serial The Summer I Turned Pretty(MI/Dok Prime Video)

SEIRING kembalinya para penggemar ke Cousins Beach dengan pemutaran perdana The Summer I Turned Pretty Musim Ketiga pada 16 Juli, Prime Video telah menyiapkan daftar tontonan paling romantis yang wajib disimak untuk mengisi waktu menunggu episode terbaru setiap minggunya.

Karena The Summer I Turned Pretty akan tayang mingguan hingga episode final pada September, koleksi spesial dari Prime Video menghadirkan kisah cinta terlarang, liburan musim panas, dan kisah coming-of-age untuk memuaskan hasratmu di antara kunjungan ke beach house.

Dari kisah cinta musim panas yang membara hingga cinta pertama yang tulus, judul-judul pilihan ini akan menjaga romansa tetap hidup selagi kamu menanti episode The Summer I Turned Pretty berikutnya. Semua tayangan berikut bisa langsung ditonton sekarang di Prime Video.

The Summer I Turned Pretty Musim Ketiga tersedia secara eksklusif di Prime Video di lebih dari 240 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Tonton Ini Sambil Menunggu The Summer I Turned Pretty:

Untuk Kamu yang suka rahasia dan plot twist

Motorheads

Motorheads adalah kisah tentang cinta pertama, patah hati pertama, dan momen tak terlupakan saat menyalakan mobil pertama kali.

Berlatar di sebuah kota industri tapi sekarang tengah mencari secercah harapan, serial ini menyuguhkan cerita penuh adrenalin tentang sekelompok remaja outsider yang menjalin persahabatan tak terduga lewat kecintaan mereka terhadap balap jalanan, sambil menghadapi dinamika, aturan, dan hirarki khas kehidupan SMA.

We Were Liars

Setahun setelah kecelakaan misterius yang membuatnya hilang ingatan, Cadence, gadis berusia 17 tahun kembali lagi ke Beechwood—sebuah pulau pribadi dekat Martha's Vineyard—untuk mencari jawaban.

Tapi saat tiga generasi keluarga Sinclair yang terpandang berkumpul di surga musim panas mereka, tak ada satu pun yang mau membicarakan tentang kejadian itu—termasuk sahabat masa kecilnya, The Liars, dan cinta pertamanya, Gat. Cadence pun harus mengungkap kebenaran seorang diri.

Another Simple Favor

Stephanie Smothers (Anna Kendrick) dan Emily Nelson (Blake Lively) bertemu kembali di pulau indah Capri, Italia, untuk pernikahan mewah Emily dengan seorang pebisnis Italia kaya.

Bersama dengan tamu-tamu glamor, siap-siap untuk kejutan pembunuhan dan pengkhianatan yang juga akan hadir dalam pernikahan yang penuh dengan lika-liku yang lebih banyak daripada jalan dari Marina Grande ke alun-alun kota Capri.

Untuk Kamu pecinta romansa di Kampus

Overcompensating

Kisah komedi seru berlatar kehidupan kampus mengikuti perjalanan kacau tentang Benny, mantan atlet football dan raja prom yang masih menyimpan rahasia tentang jati dirinya, berteman dengan Carmen, si anak baru yang nekat melakukan apapun demi bisa diterima.

Ceritanya lucu tapi juga personal, menunjukkan bagaimana cara kita sering terlalu berlebihan demi mencari tahu siapa jati diri kita sebenarnya.

Cruel Intentions

Cruel Intentions mengikuti kisah para siswa elite di Manchester College, tempat saudara tiri yang licik, Caroline dan Lucien, siap melakukan apa pun demi tetap berada di puncak hierarki sosial yang kejam.

Setelah sebuah insiden perpeloncoan brutal mengancam seluruh kehidupan perkumpulan mahasiswa Greek Life, mereka tak segan melakukan segala cara untuk menjaga kekuasaan dan reputasi mereka—termasuk merayu putri Wakil Presiden kampus sekalipun.

Maxton Hall

Ketika Ruby tanpa sengaja menyaksikan rahasia mengejutkan di sekolah swasta Maxton Hall, sang pewaris jutawan yang arogan James Beaufort mau tak mau harus berurusan dengan sang siswi penerima beasiswa yang cerdik tersebut.

Sejak saat itu, James mencoba menyuap Ruby untuk membungkamnya. Tapi, adu argumen panas di antara mereka justru memicu percikan yang tak terduga..

Kalau Kamu suka kisah 'Will They, Won't They?'

Picture This

Lajang dan belum ada pria yang terlihat di depan mata, Pia menjalankan studio fotografi kecil yang hampir tutup di London bersama sahabatnya, Jay.

Saat sang adik, Sonal, sibuk menyiapkan pernikahan dan ibunya, Laxmi, terus mendesaknya untuk segera punya pasangan, seorang guru spiritual meramal bahwa cinta sejatinya akan muncul di antara lima kencan berikutnya. Dengan keluarganya yang ikut campur, Pia pun memulai petualangan cinta yang kocak tapi juga penuh hati.

The Idea of You

Diadaptasi dari kisah cinta kontemporer terkenal berjudul sama, The Idea of You berfokus pada Solène (Anne Hathaway), seorang ibu tunggal berusia 40 tahun, yang memulai kisah cinta tak terduga dengan Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), vokalis utama boyband terpopuler di dunia, August Moon, yang berusia 24 tahun.

My Fault: London

Noah, remaja 18 tahun, pindah dari Amerika Serikat ke London bersama ibunya yang baru saja jatuh cinta pada William, seorang pengusaha Inggris yang kaya raya. Di sana, Noah bertemu dengan Nick — putra William yang dikenal sebagai bad-boy — dan segera menyadari adanya ketertarikan di antara mereka yang sulit dihindari.

Saat Noah mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya selama musim panas, masa lalunya yang kelam perlahan mulai menghantuinya, tepat saat dia merasakan jatuh cinta untuk pertama kalinya.

Culpa Mía

Noah harus meninggalkan kota asalnya, pacar, dan sahabat-sahabatnya untuk pindah ke rumah megah milik suami baru ibunya. Di sana, dia bertemu dengan Nick — saudara tirinya yang baru — dan sejak awal, kepribadian mereka langsung bertolak belakang. Namun, ketertarikan yang tumbuh di antara mereka membawa keduanya ke dalam hubungan terlarang, di mana sifat pemberontak dan luka batin masing-masing justru membuat dunia mereka jungkir balik, hingga akhirnya mereka jatuh cinta dengan begitu dalam dan tak terelakkan.

Culpa Tuya

Sekuel dari film hits global My Fault, kisah cinta antara Noah dan Nick tampak tak tergoyahkan meski orang tua mereka berusaha memisahkan.

Namun, pekerjaan Nick dan kehidupan kampus baru Noah membuka pintu bagi hadirnya orang-orang baru yang perlahan mengguncang fondasi hubungan mereka — bahkan menggoyahkan keluarga Leister itu sendiri. Saat begitu banyak pihak berusaha menghancurkan sebuah hubungan, akankah kisah cinta ini benar-benar berakhir bahagia?

Untuk Kamu yang suka adaptasi Buku ke Layar

Map of Tiny Perfect Things

Film ini menceritakan kisah remaja cerdas bernama Mark yang menjalani hari yang sama berulang kali dalam sebuah loop waktu tanpa akhir. Hidupnya yang semula tenang berubah total saat ia bertemu dengan Margaret, seorang gadis misterius yang ternyata juga terjebak dalam loop waktu yang sama. Mark dan Margaret menjalin hubungan yang kuat dan penuh chemistry, lalu memulai petualangan untuk menemukan hal-hal kecil yang membuat hari itu terasa sempurna.

Daisy Jones & The Six

Pada 1977, Daisy Jones & The Six berada di puncak kejayaan. Dipimpin oleh dua sosok penuh daya tarik — Daisy Jones dan Billy Dunne — band ini berhasil melejit dari tak dikenal menjadi super terkenal.

Namun setelah konser yang terjual habis di Soldier Field, Chicago, mereka tiba-tiba bubar. Kini, puluhan tahun kemudian, para anggota band akhirnya sepakat untuk buka suara. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah band ikonik runtuh di puncak kejayaannya.

Tayangan Lokal

Induk Gajah Season 2

Setelah hampir dua tahun tinggal di rumah mertua, Ira tak tahan lagi dengan situasi di sekitarnya dan terpaksa mencari cara agar bisa keluar dari rumah orangtua Marsel.

Sialnya, satu-satunya cara hanyalah dengan menjanjikan kehamilan kepada mertuanya, yang selama ini dia tunda diam-diam karena merasa belum siap.

Sekarang, Ira dan Marsel berusaha keras menahan gempuran 'mamak' mereka yang menagih janji cucu laki-laki sebagai penerus marga, di saat mereka baru sadar kalau ternyata Ira punya masalah kesuburan.

Ayo Putus

Playboy nomor 1 sekolah, Selatan (Bryan Domani), yang terkenal karena 'pacaran tiga harinya', akhirnya menemukan pasangan yang sepadan dalam diri Alma (Syifa Hadju), seorang siswi berprestasi yang mengajarkan bahwa cinta memang dapat bertahan lebih dari hitungan hari. (Z-1)