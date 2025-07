Prime Video Rilis Trailer Serial Butterfly

Cuplikan adegan dari serial Butterfly yang akan tayang di Prime Video(MI/Dok Prime Video)

PRIME Video merilis trailer dan key art untuk serial thriller mata-mata berjudul Butterfly, yang akan segera tayang.

Serial ini dibintangi dan diproduseri Daniel Dae Kim (Avatar: The Last Airbender, Lost, Hawaii Five-O), serta diadaptasi dari seri novel grafis terbitan BOOM! Studios yang diciptakan Arash Amel.

Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, keenam episode seri ini akan tayang perdana sekaligus pada 13 Agustus 2025. Pemeran utama lainnya yang tampil bersama Daniel Dae Kim ialah Reina Hardesty (The Secret Art of Human Flight), Piper Perabo (Yellowstone, Billions, The Big Leap), dan Louis Landau (Rivals).

Baca juga : Serial Drama Korea Confidence Queen akan Tayang di Prime Video

Butterfly adalah serial drama mata-mata yang berfokus pada karakter, yang mengupas dinamika keluarga yang kompleks di tengah dunia spionase global yang penuh pengkhianatan.

Plot serial ini berpusat pada David Jung (Daniel Dae Kim), mantan agen intelijen AS yang penuh teka-teki dan sangat sulit ditebak, yang kini tinggal di Korea Selatan.

Baca juga : Anggun Berlatih dengan Juara Kickboxing Dunia untuk Tampil di Serial Reacher

Hidupnya hancur berantakan ketika konsekuensi dari keputusan mustahil di masa lalunya kembali menghantuinya. Dia kini diburu oleh Rebecca (Reina Hardesty), seorang agen muda sosiopat mematikan yang ditugaskan untuk membunuhnya, serta Caddis, organisasi mata-mata jahat tempat Rebecca bekerja.

Pemeran pendukung yang sebelumnya telah diumumkan meliputi Kim Ji-hoon, Park Hae-soo, Kim Tae-hee, Charles Parnell, Sean Dulake, dan Nayoon Kim. Sementara itu, Sung Dong-il dan Lee Il-hwa akan turut tampil sebagai bintang tamu istimewa.

Ken Woodruff (The Mentalist, Gotham) bertindak sebagai showrunner sekaligus co-creator untuk adaptasi ini bersama novelis ternama Steph Cha.

Deretan produser eksekutif mencakup Ken Woodruff dan Steph Cha; Daniel Dae Kim dan John Cheng dari 3AD; Stephen Christy dan Ross Richie dari BOOM! Studios; serta Arash Amel dari The Amel Company.

Selain itu, Adam Yoelin juga terlibat sebagai eksekutif produser pendamping untuk BOOM! Studios. Rumah produksi Kim, 3AD, mengembangkan seri ini sebagai bagian dari kesepakatan first-look mereka dengan Amazon MGM Studios. Episode pertama dan kedua seri ini disutradarai oleh Kitao Sakurai. (Z-1)