Film Pengepungan di Bukit Duri akan Tayang di Prime Video mulai 15 Agustus

PRIME Video mengumumkan Pengepungan di Bukit Duri, film action-thriller Indonesia terlaris dengan lebih dari 1,8 juta penonton, akan tayang perdana secara eksklusif di Prime Video mulai 15 Agustus.
Film yang menandai tonggak penting perfilman Indonesia sebagai film layar lebar pertama yang diproduksi oleh rumah produksi Asia Tenggara, Come and See Pictures, untuk Amazon MGM Studios ini, akan tersedia di Prime Video di Indonesia dan di lebih dari 240 negara.
Disutradarai oleh Joko Anwar, Pengepungan di Bukit Duri menggabungkan aksi menegangkan dengan isu-isu sosial yang kuat dan relevan, serta menjadikannya salah satu film yang paling banyak dibicarakan tahun ini.
Berlatar tahun 2027, Pengepungan di Bukit Duri mengikuti perjalanan Edwin (Morgan Oey). Delapan belas tahun setelah menyaksikan penyerangan terhadap kakaknya dalam sebuah kerusuhan, Edwin bertekad memenuhi permintaan terakhir sang kakak—menemukan anak yang lahir dari peristiwa tragis tersebut.
Pencariannya membawanya menjadi guru di SMA Duri, sebuah sekolah untuk anak-anak bermasalah. Di sana, Edwin harus menghadapi murid-murid paling beringas sambil terus mencari keponakannya.
Saat akhirnya dia menemukan sang keponakan, kerusuhan lain pecah, menjebak mereka di dalam sekolah dan memaksa mereka bertarung demi bertahan hidup melawan sekelompok murid brutal yang mengincar nyawa mereka.
Sederet aktor berbakat Indonesia yang menghidupkan kisah menegangkan ini meliputi Morgan Oey, Hana Pitrashata Malasan, dan Omara Esteghlal sebagai pemeran utama.
Selain itu, Endy Arfian, Fatih Unru, Satine Zaneta, Dewa Dayana, Florian Rutters, Faris Fadjar Munggaran, Sandy Pradana, dan Farandika turut bergabung menjadi pemeran pendukung dengan menghadirkan penampilan memukau yang meningkatkan ketegangan dan kedalaman emosional.
Dengan deretan aktor yang beragam dan berbakat ini, Pengepungan di Bukit Duri menunjukkan kekuatan bakat akting Indonesia dan menjadikannya sebuah film yang tidak boleh dilewatkan.
Saksikan upaya Pak Edwin untuk menemukan keponakannya dalam aksi yang penuh ketegangan dalam Pengepungan di Bukit Duri hanya di Prime Video mulai 15 Agustus. (Z-1)
Single Tegar yang dibawakan oleh Tissa Biani diaransemen ulang dengan perspektif cerita yang lebih personal karena menjadi salah satu lagu pengiring dalam film Panggil Aku Ayah.
IMAJINARI merilis film komedi terbaru Tinggal Meninggal, yang menjadi debut penyutradaraan Kristo Immanuel. Film ini mengisahkan Gema (Omara Esteghlal)
SETELAH bermain bersama di film Gowok: Kamasutra Jawa, Raihaanun akan kembali beradu peran dengan Nayla Purnama di film horor terbaru berjudul Labinak: Mereka Ada di Sini
Eva Celia berperan sebagai Anis, karakter anak sulung dalam film Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah.
Scorpion, yang bernama asli MacDonald Mac Gargan, pertama kali muncul sebagai pelaku kriminal di film Spider-Man: Homecoming.
Fuji Rock Festival akan diselenggarakan pada 25-27 Juli di Naeba Ski Resort, Yuzawa, Prefektur Niigata.
The Summer I Turned Pretty Musim Ketiga tersedia secara eksklusif di Prime Video di lebih dari 240 negara dan wilayah di seluruh dunia.
Serial Confidence Queen akan tayang perdana secara eksklusif pada 6 September, dengan episode baru setiap minggunya, di Prime Video di lebih dari 240 negara dan wilayah.
Season 3 serial ini akan menjadi akhir dari perjalanan cinta Belly. The Summer I Turned Pretty menceritakan kisah tentang seorang remaja perempuan bernama Isabella Conklin atau Belly.
Butterfly adalah serial drama mata-mata yang berfokus pada karakter, yang mengupas dinamika keluarga yang kompleks di tengah dunia spionase global yang penuh pengkhianatan.
