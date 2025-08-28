SukkhaCitta Ungkap Bagaimana Bisa Pasok Busana untuk Film Sore

Cuplikan adegan dari film Sore: Istri dari Masa Depan(imdb)

DIREKTUR Kreatif SukkhaCitta Anastasi Setiobudi menjelaskan bagaimana jenama busana lokal tersebut bisa terlibat dalam film laris Sore: Istri dari Masa Depan.

Keterlibatan itu berawal mula dari kerja sama sebelumnya dengan sutradara Yandy Laurens dan produser Suryana Paramita dari Cerita Films.

"Awalnya, karena SukkhaCitta pernah terlibat juga dalam produksi mas Yandy (sutradara Yandy Laurens) dan mbak Mita (produser Suryana Paramita) dari Cerita Films untuk salah satu serial mereka," kata Anastasia, dikutip Kamis (28/8).

Anastasia menceritakan bahwa komunikasi kembali terjalin saat Yandy dan Mita akan memproduksi film Sore: Istri dari Masa Depan.

Mereka menawarkan SukkhaCitta untuk mendukung busana utama yang akan dikenakan oleh tokoh Sore.

"Mereka yang kayak, mau bikin film nih. Terus dia bilang kayak mau enggak dukung baju pemeran utama gitu?," kata Anastasia mengenang

momen tersebut.

Meski demikian, tidak ada ekspektasi komersial dari kerja sama ini. Anastasia mengatakan bahwa SukkhaCitta bersedia terlibat karena merasa memiliki visi yang sama dengan Cerita Films.

"Cuma karena kami merasa sepehaman sama mas Yandi, sama mbak Mita, sama Cerita Films, kami enggak ada ekspektasi akan tiba-tiba jadi viral dan booming gitu," tambahnya.

Anastasia mengonfirmasi bahwa busana yang dipakai dalam film tersebut adalah gaun biru ikonis yang dikenakan oleh aktris Sheila Dara Aisha sebagai tokoh Sore.

Meskipun konsep dasar gaun biru itu berasal dari salah satu koleksi busana SukkhaCitta yang sudah ada, busana tersebut dimodifikasi khusus.

"Ada diskusi dengan mas Yandi minta ada sedikit yang disesuaikan gitu dari ukurannya untuk ukuran Sheila dan juga dari warnanya," jelas

Anastasia.

Secara keseluruhan, SukkhaCitta menyediakan tiga gaun untuk film tersebut, yang digunakan dalam berbagai adegan. (Ant/Z-1)