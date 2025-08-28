SukkhaCitta Ungkap Bagaimana Bisa Pasok Busana untuk Film Sore

Headline
DIREKTUR Kreatif SukkhaCitta Anastasi Setiobudi menjelaskan bagaimana jenama busana lokal tersebut bisa terlibat dalam film laris Sore: Istri dari Masa Depan.
Keterlibatan itu berawal mula dari kerja sama sebelumnya dengan sutradara Yandy Laurens dan produser Suryana Paramita dari Cerita Films.
"Awalnya, karena SukkhaCitta pernah terlibat juga dalam produksi mas Yandy (sutradara Yandy Laurens) dan mbak Mita (produser Suryana Paramita) dari Cerita Films untuk salah satu serial mereka," kata Anastasia, dikutip Kamis (28/8).
Anastasia menceritakan bahwa komunikasi kembali terjalin saat Yandy dan Mita akan memproduksi film Sore: Istri dari Masa Depan.
Mereka menawarkan SukkhaCitta untuk mendukung busana utama yang akan dikenakan oleh tokoh Sore.
"Mereka yang kayak, mau bikin film nih. Terus dia bilang kayak mau enggak dukung baju pemeran utama gitu?," kata Anastasia mengenang
momen tersebut.
Meski demikian, tidak ada ekspektasi komersial dari kerja sama ini. Anastasia mengatakan bahwa SukkhaCitta bersedia terlibat karena merasa memiliki visi yang sama dengan Cerita Films.
"Cuma karena kami merasa sepehaman sama mas Yandi, sama mbak Mita, sama Cerita Films, kami enggak ada ekspektasi akan tiba-tiba jadi viral dan booming gitu," tambahnya.
Anastasia mengonfirmasi bahwa busana yang dipakai dalam film tersebut adalah gaun biru ikonis yang dikenakan oleh aktris Sheila Dara Aisha sebagai tokoh Sore.
Meskipun konsep dasar gaun biru itu berasal dari salah satu koleksi busana SukkhaCitta yang sudah ada, busana tersebut dimodifikasi khusus.
"Ada diskusi dengan mas Yandi minta ada sedikit yang disesuaikan gitu dari ukurannya untuk ukuran Sheila dan juga dari warnanya," jelas
Anastasia.
Secara keseluruhan, SukkhaCitta menyediakan tiga gaun untuk film tersebut, yang digunakan dalam berbagai adegan. (Ant/Z-1)
Film Host yang tayang di Prime Video menjadi interpretasi sinematik pertama dari legenda Thailand tentang Mae Sue, roh penjaga bayi baru lahir.
Film Kang Solah From Kang Mak x Nenek Gayung merupakan spin-off dari film Kang Mak From Pee Mak, yang sukses besar pada 2024.
Film itu akan menyajikan cerita perjalanan hidup Aqilla setelah merelakan anak kandungnya Baskara (Faqih Alaydrus) untuk diasuh oleh pasangan Arif dan Yumna di Surakarta.
Sosok hantu yang menyeramkan itu bakal muncul di film Kang Solah From Kang Mak X Nenek Gayung, spin off dari film Kang Mak from Pee Mak.
AKTRIS Lily Collins, pemeran utama dalam serial Emily in Paris sudah terjun ke dunia hiburan sejak masih balita, tepatnya tahun 1992 saat usianya baru dua tahun.
BENANG emas menjalar berliku di atas kain yang dijahit dan tertata rapi, memberikan nuansa yang mewah dan indah pada busana. Busana Biyan A Chromatic Reverie
Dalam pentas budaya berskala nasional seperti Pagelaran Sabang Merauke 2025, kostum memainkan peran lebih dari sekadar pelengkap estetika.
GAUN dengan motif bunga yang tersusun dari garis-garis geometris dipadukan dengan corak monogram menghadirkan tampilan busana yang mewah dan menarik
Bianca Censori adalah seorang arsitek dan model asal Australia yang lahir pada 5 Januari 1995 di Melbourne. Hubungannya dengan Kanye mulai menjadi perhatian publik pada Desember 2022.
Lauren Sánchez, filantropis dan mantan pembawa berita, memberi reaksi halus terhadap komentar-komentar mengenai outfit pelantikannya pada 20 Januari lalu.
