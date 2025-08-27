Prime Video Rilis Cuplikan Pertama Host, Interpretasi Menyeramkan dari Folklore Thailand

Cuplikan adegan dari film Host yang tayang di Prime Video(MI/Dok Prime Video)

PRIME Video merilis cuplikan perdana dari film Amazon Original Thailand terbaru berjudul Host, sebuah horor supranatural yang menegangkan.

Film ini menjadi interpretasi sinematik pertama dari legenda Thailand tentang Mae Sue, roh penjaga bayi baru lahir.

Film ini menyatukan sutradara ternama Pokpong-Pairach Khumwan (Girl from Nowhere, Siam Square) dengan deretan pemain bintang, termasuk Baipor-Thitiya Jirapornsilp (Love Stuck, You & Me & Me, Not Friends), Perth-Veerinsara Tungkitsuvanich (Attack 13), dan Jump-Pisitpol Ekaphongpisit (The Cliche, Not Friends).

Baca juga : Ini 5 Alasan Anda Harus Nonton Pengepungan di Bukit Duri di Prime Video

Karya original yang mencekam ini akan memikat penonton di seluruh dunia tayang eksklusif di Prime Video dan di lebih dari 240 negara dan wilayah, dan akan tayang pada akhir tahun ini.

Host mengikuti kisah Ing, seorang gadis muda yang dikirim ke sebuah sekolah pembinaan di pulau terpencil, saat ketaatan adalah satu-satunya aturan.

Sekolah ini memiliki sistem hierarki yang ketat, ketika murid kesayangan kepala sekolah di puncak, sementara Ing menempati posisi paling bawah. Tidak lama setelah kedatangan Ing, serangkaian kejadian mengganggu mulai terjadi. Semakin lama peristiwa-peristiwa tersebut semakin menyeramkan, sehingga Ing harus menghadapi pertanyaan yang menakutkan: apakah dia hanya korban dari kejadian supranatural tersebut, atau justru dirinya sendiri yang menjadi sumbernya?

Baca juga : Film Pengepungan di Bukit Duri akan Tayang di Prime Video mulai 15 Agustus

"Thailand memiliki warisan yang membanggakan dalam menghadirkan film horor, kisah supernatural, dan thriller yang luar biasa hingga mampu menggema di hati penonton di seluruh dunia. Kami sangat antusias menghadirkan Host kepada pelanggan Prime Video baik di Thailand maupun di berbagai belahan dunia," ujar Darin Darakananda, Head of Central Scripted Series & Movies, International Originals, Amazon MGM Studios.

"Kolaborasi bersama sutradara ternama Popong dan tim berbakat dari Transformation Films ini menjadi contoh nyata komitmen kami dalam menghadirkan kisah lokal yang autentik namun memiliki daya tarik universal. Host merepresentasikan jenis penceritaan khas yang unik dan berkualitas tinggi, yang menjadi keunggulan para filmmakers Thailand, dan kami sangat antusias agar penonton di seluruh dunia dapat merasakan langsung kisah yang memikat ini," lanjutnya.

Diproduksi oleh Transformation Films untuk Amazon MGM Studios, Host menampilkan deretan aktor berbakat Thailand. Film ini dibintangi oleh Baipor-Thitiya Jirapornsilp, Perth-Veerinsara Tungkitsuvanich, dan Jump-Pisitpol Ekaphongpisit, serta didukung oleh Wee-Weeraya Zhang, Nepjune-Nutkitta Poonsukwattana, Famed-Sanutcha Janchoom, dan Ae-Narinthorn Na Bangchang. (Z-1)