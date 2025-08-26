Film Kang Solah From Kang Mak x Nenek Gayung Bakal Tayang di Bioskop pada 25 September

Poster film Kang Solah From Kang Mak x Nenek Gayung(imdb)

RUMAH produksi Falcon Pictures mempersembahkan film dengan genre horor komedi garapan sutradara Herwin Novianto, Kang Solah From Kang Mak x Nenek Gayung, yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 25 September 2025.

"Kami hadirkan Kang Solah From Kang Mak x Nenek Gayung. Ceritanya lebih gokil (lucu), karakternya lebih berwarna, dan tentu saja ada bumbu horor. Tapi jangan khawatir, ini horor yang bisa ditonton bareng keluarga, karena setiap ketakutan akan ditutup dengan gelak tawa," ujar Frederica selaku produser, dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (26/8).

Film itu merupakan spin-off dari film Kang Mak From Pee Mak, yang sukses besar pada 2024.

Film itu dibintangi oleh sejumlah komedian termasuk Indro Warkop, Rigen Rakelna, Indra Jegel, Andre Taulany, Tora Sudiro, Pras Teguh, serta Kenzy Taulany, Davina Karamoy, Asri Welas, dan banyak lagi.

Aktor Indra Jegel mengatakan ada beberapa adegan di film tersebut yang diperkenankan oleh sutradara untuk memasukkan ide-ide.

"Memang waktu kita ambil pekerjaan ini, mas Herwin bilang ke kita, skripnya bisa ditambah-tambahin. Faktanya adegan Rigen pas nyosor

Davina Karamoy, itu idenya Rigen," kata Indra Jegel.

Melalui poster dan trailer film yang baru-baru ini dirilis, film Kang Solah From Kang Mak x Nenek Gayung mengajak penonton ke petualangan baru yang lebih kocak, absurd, dan penuh teror horor.

Film Kang Solah From Kang Mak x Nenek Gayung mengikuti kisah Solah Vincenzio saat pulang ke kampungnya, ditemani Fajrul, Jaka, dan Supra. Solah yang membayangkan kepulangannya akan disambut sebagai pahlawan, namun justru malah dikira setan.

Solah semakin sedih ketika gadis yang dia suka sejak lama, Dara Gonzales, akan dinikahi adik kandungnya sendiri, Iqbal. Namun pernikahan mereka terganggu karena diteror oleh kemunculan sosok setan, Nenek Gayung, setan pemandi jenazah yang sedang mencari korban untuk dimandikan. (Ant/Z-1)