Falcon Pictures Hidupkan Kembali Nenek Gayung di Film Horor-Komedi Kang Solah

HANTU Nenek Gayung pernah menjadi karakter hantu yang fenomenal untuk film Indonesia pada 2012 lalu. Nenek Gayung merupakan sosok yang menyeramkan dan identik dengan perempuan tua yang mempelajari ilmu hitam dan harus mencari tumbal untuk memandikan korbannya, yang kemudian menjadi hantu penasaran di jalanan.

Lama tidak kedengaran, rumah produksi Falcon Pictures menghidupkan kembali karakter Hantu Nenek Gayung di film. Sosok hantu yang menyeramkan itu bakal muncul di film Kang Solah From Kang Mak X Nenek Gayung, spin off dari film Kang Mak from Pee Mak, yang sukses pada 2024 lalu.

"Kenapa kemudian menghadirkan Nenek Gayung? Karena setelah cerita Kang Mak dengan Sari (hantu) selesai, kami harus mencari satu karakter horor lagi. Kalau kita tahu film Kang Mak itukan adaptasi dari film Pee Mak dan sudah dikenal jadi di Thailand. Kenapa kemudian di pasangkan dengan Nenek Gayung, Kami pikir sosok Nenek Gayung itu salah satu yang kuat juga ya (di Indonesia)," kata produser Falcon Pictures Federica dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (24/8).

Frederika menjelaskan secara cerita, film Kang Solah From Kang Mak X Nenek Gayung akan melanjutkan petualangan para prajurit dari film sebelumnya.

Setelah di film Kang Mak menghadirkan kisah di kampung halaman dari Kang Makmur, kali ini film akan mengambil latar belakang kampung halaman Kang Solah.

"Memang create waktu itu film ini akan menjadi satu benang merah kelanjutan dari film Kang Mak. Kalau pernah nonton film Kang Mak, sudah dijelasin tuh petualangan para prajurit ini dari desanya Kang Makmur, kemudian desa kedua Kang Solah, dan ada desa ketiga, dan seterusnya gitu. Jadi film ini memang melanjutkan perjalanan dari teman-teman prajurit ini," terang Frederica.

Menghadirkan deretan deretan komika dan komedian papan atas mulai dari Rigen Rakelna yang didapuk memerankan Solah, Indro Warkop (Supra), Indra Jegel (Fajrul), Andre Taulany (Kang Mas Pusi) , Tora Sudiro (Jaka), hingga Asri Welas (Nenek Gayung). Film ini dijamin bakal menghadirkan teror horor yang mencekam namun dengan balutan komedi yang bakal bikin penonton tertawa.

Disutradarai oleh Herwin Novianto, film itu berkisah tentang Solah Vincenzo (Rigen) pulang ke kampungnya, ditemani Fajrul (Jegel), Jaka, (Tora) dan Supra (Indro).

Solah membayangkan kepulangannya akan disambut sebagai pahlawan, tapi ternyata malah dikira setan. Solah semakin sedih ketika gadis yang dia suka sejak lama, Dara Gonzales (Devina) akan dinikahi adik kandungnya sendiri Iqbal (Kenzy).

Namun pernikahan mereka terganggu karena diteror oleh kemunculan sosok setan, Nenek Gayung, setan pemandi jenazah yang sedang mencari korban untuk dimandikan.

Satu-satunya cara untuk menyelamatkan pernikahan Iqbal dan Dara adalah jika Solah dan teman-temannya mau menghadapi Nenek Gayung dan meminta bantuan Kang Mas Pusi (Andre). Film itu dijadwalkan tayang pada 25 September 2025. (Z-1)