Indro Warkop, Rigen hingga Andre Bawakan Ulang Lagu Senyum Membawa Luka

Tora Sudiro, Indro Warkop, Andre Taulany, Rigen, Indra Jegel hingga Praz Teguh membawakan ulang lagu Meggy Z(MI/Rifaldi Putra Irianto)

DERETAN pelawak Indonesia yakni Indro Warkop, Rigen, Andre Taulany, Indra Jegel, Tora Sudiro dan Praz Teguh secara mengejutkan merilis karya musik baru. Mereka membawakan ulang lagu 'Senyum Membawa Luka' milik legenda musik 'Meggy Z'. Lagu itu sudah bisa dinikmati di kanal YouTube Falcon Music ID.

Perilisan karya musik ini bukan project iseng-iseng, ini merupakan lagu yang bakal menjadi soundtrack untuk film terbaru mereka berjudul 'Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung' yang diproduksi Falcon Pictures. Film itu dijadwalkan tayang pada 25 September 2025.

"Jadi ide ini awalnya saya ngobrol sama tim promonya, terus mereka ngelempar ide untuk bikin original soundtrack buat film ini. Setelah ngobrol akhirnya kepikiran buat bikin (bawakan ulang) lagu dangdut, akhirnya saya kasih referensi beberapa lagu dangdut dan kepilih lah lagu ini, karena lagu ini cukup familiar buat saya," kata Rigen selaku pemeran utama pada film tersebut, dalam konferensi pers, Sabtu (9/8).

Lagu legendaris Senyum Membawa Luka, yang pernah dipopulerkan oleh Meggy Z pada akhir 1980-an, diaransemen ulang dengan sentuhan segar namun tetap mempertahankan rasa nostalgia. Lagu ini begitu dikenal sampai saat ini, lewat salah satu liriknya “Sungguh teganya, teganya, teganya” yang panjang.

Versi terbaru lagu ini dibawakan oleh kombinasi unik enam bintang komedi Indonesia yakni Andre Taulany, Rigen Rakelna, Indra Jegel, Tora Sudiro, Praz Teguh dan Indro Warkop. Enam komedian ini bukan hanya menyanyi, tapi juga memberikan bumbu lawak khas mereka, membuat lagu galau ini terasa seperti ramuan antara patah hati, nostalgia, dan tawa lepas.

“Saya biasanya nyanyi di kamar mandi. Tapi kali ini nyanyi di studio, direkam, terus diputar di bioskop. Jujur, agak takut. Takut yang nonton malah minta refund,” canda Rigen.

Sementara itu, produser Falcon Pictures, Frederica, mengaku senang, bisa menyatukan komedian ternama Indonesia untuk membawakan lagu legend ini. Dinyanyikan ulang oleh keenam komedian terkemuka Indonesia, hal itu memberikan kesegaran tersendiri pada lagu.

“Lagu Senyum Membawa Luka ini memang sudah melegenda, jadi kami ingin menghadirkannya kembali dengan sentuhan yang berbeda tapi tetap memorable. Kebetulan di film ini ada Andre, Rigen, Indra, Tora, Praz Teguh dan Indro Warkop, enam karakter yang kalau disatukan hasilnya bisa bikin studio rekaman terasa seperti panggung stand-up comedy," kata Federica.

"Tapi justru itu yang membuat versi ini unik. Penonton bisa merasakan emosinya, tapi juga tetap terhibur. Jadi, walaupun judulnya Senyum Membawa Luka, kami harap yang ada di bioskop nanti lebih banyak senyum daripada luka," imbuhnya.

Kehadiran lagu Senyum Membawa Luka versi terbaru ini diharapkan dapat membangkitkan kenangan bagi para penonton yang pernah mendengarnya di era 80–90an, sekaligus memberikan warna baru yang segar dan menghibur dalam film.(M-2)