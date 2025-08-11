Andre Taulany Pelajari Teknik Vokal Cengkok Dangdut untuk Soundtrack Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung

Andre Taulany(Instagram @andreastaulany)

AKTOR dan mantan vokalis grup musik pop Stinky, Andre Taulany, mengatakan pengarah vokal Ade Omar membantu dia mempelajari teknik cengkok dangdut saat menyanyikan soundtrack film Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung.

"Waktu take vokal terus terang kesulitan karena cengkok kan susah ya. Tapi, kami ada pengarah vokal yang mengajari, namanya mas Ade Omar, dia yang bantu kami saat rekaman lagu ini," kata Andre saat peluncuran soundtrack film Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung, dikutip Senin (11/8).

Andre menyanyikan kembali lagu dangdut populer penyanyi Meggy Z berjudul Senyum Membawa Luka itu dengan berbusana seperti karakter dukun bernama Kang Mas Pusi dalam film Kang Mak from Pee Mak.

Selain Andre, Senyum Membawa Luka juga dinyanyikan aktor dalam film Kang Mak from Pee Mak lainnya seperti Tora Sudiro (Jaka), Indro (Supra), Rigen Rakelna (Solah Vincenzio/Kang Solah), dan Indra Jegel (Fajrul).

Kelima aktor, ditambah satu aktor lagi yaitu Praz Teguh menyanyikan soundtrack untuk film terbaru yang diproduksi Falcon Pictures berjudul Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung.

"Kebetulan di film ini ada Andre, Rigen, Indra, Tora, Praz Teguh dan Indro Warkop. Enam karakter yang kalau disatukan hasilnya bisa bikin

studio rekaman terasa seperti panggung stand-up comedy," kata produser Frederica dari Falcon Pictures.

Soundtrack film Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung direkam di studio musik milik Andre Taulany, Papalova Studio.

Frederica mengatakan hadirnya lagu Senyum Membawa Luka sebagai lajur suara diharapkan membawa kembali kenangan para penikmat lagu dangdut yang pernah mendengar lagu tersebut di era 80-90an.

Sekaligus memberikan warna baru yang segar dan menghibur ke dalam film terbarunya, Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung.

"Jadi, walaupun judulnya Senyum Membawa Luka, kami harap yang ada di bioskop nanti lebih banyak senyum daripada luka," ujar Frederica.

Film Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 25 September 2025. (Ant/Z-1)