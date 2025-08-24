Bilal Indrajaya dan Eva Celia Bawakan Soundtrack Film Rangga & Cinta

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
DUET Bilal Indrajaya dan Eva Celia menghadirkan single Rangga Cinta, soundtrack (lagu tema) untuk film anyar garapan Miles Films, Rangga & Cinta.
Lagu ini membawa nostalgia yang hangat dan menjadi penanda penting kembalinya semesta kisah legendaris tokoh utama film Ada Apa Dengan Cinta?, yang populer di awal 2000-an.
"Karena aku juga pencinta film AADC-nya yang dulu, aku jadi merasa terhormat banget sekarang bisa jadi bagian sejarah untuk mengisi
soundtrack film Rangga & Cinta," kata Eva Celia mengomentari karya barunya ini dalam keterangan pers, dikutip Minggu (24/8).
Single ini bisa hadir berkat kolaborasi apik antara Miles Films, Trinity Optima Production, Melly Goeslaw & Anto Hoed, dan Aquarius Pustaka Mustika.
Dalam semesta Ada Apa Dengan Cinta?, soundtrack selalu menjadi elemen penting yang mampu menghidupkan cerita dan meninggalkan jejak mendalam di hati penonton.
Maka dari itu, setiap versinya menghadirkan pembaruan, membuat para penggemar selalu menantikan kejutan musik yang akan dibawakan. Hal ini juga akan dirasakan dalam Rangga & Cinta, yang pada dasarnya adalah remake dari film ikonik tahun 2002 itu.
Film yang diarahkan sutradara Riri Riza dan diproduseri Mira Lesmana bersama Nicholas Saputra itu bakal menyuguhkan sembilan lagu karya Melly Goeslaw dari film orisinal, ditambah tiga lagu baru termasuk Rangga Cinta sebagai fokus utamanya.
Harapannya, lagu yang dibawakan Bilal Indrajaya dan Eva Celia ini menjadi pembuka jalan menuju perilisan album penuh yang akan rilis mendekati jadwal tayang film, dan diharapkan mampu kembali menghadirkan momen ikonik yang telah menjadi ciri khas OST AADC.
Menurut Mira Lesmana, proses lahirnya lagu ini berawal dari ide di tengah pengambilan gambar dari film ini.
"Khas dunia AADC itu theme song duet-nya. Kali ini karena dunianya sangat remaja, kami mencari musisi muda juga," ungkap Mira Lesmana.
Lebih lanjut ia mengatakan, "Melly sempat kirim dua lagu dan akhirnya Rangga Cinta ini kita pilih sebagai theme song. Liriknya kami kembangkan bersama sampai akhirnya jadi."
Bagi Bilal Indrajaya, tergabung dalam karya ini merupakan pengalaman yang berkesan karena dirinya telah menjadi penikmat AADC bahkan saat masih duduk di bangku sekolah dasar.
"Ini pengalaman yang menyenangkan sekali," ujar Bilal.
Lewat aransemen yang penuh emosi, single Rangga Cinta memadukan nuansa nostalgia bagi generasi yang tumbuh bersama AADC, sekaligus memberikan sentuhan segar untuk para pendengar baru.
Kolaborasi vokal Eva Celia dan Bilal Indrajaya diharapkan menjadi penghubung antargenerasi untuk menjadi penikmat cerita Rangga dan Cinta.
Single Rangga Cinta hasil duet Eva Celia dan Bilal Indrajaya sudah dapat dinikmati di berbagai digital streaming platform di Indonesia, sementara filmnya Rangga & Cinta disiapkan tayang pada 2 Oktober 2025. (Ant/Z-1)
AKTRIS Lily Collins, pemeran utama dalam serial Emily in Paris sudah terjun ke dunia hiburan sejak masih balita, tepatnya tahun 1992 saat usianya baru dua tahun.
Film berjudul Surat Untuk Presiden mengisahkan tentang harapan, keteguhan hati, dan cinta keluarga.
Menurut Nurra Datau, kemiripan dengan The Last Airbender terutama karena Panji Tengkorak juga mengusung visual dua dimensi dan koreografi pertarungan yang didasari oleh seni beladiri.
Nicholas Saputra menunjukkan seluruh bakatnya dalam film musikal Siapa Dia itu dengan berakting bahkan bernyanyi.
Aktor Nicholas Saputra memerankan empat karakter dari empat zaman berbeda, masing-masing dengan kisah cinta, tragedi, dan lagu utama tersendiri.
Andre Taulany menyanyikan kembali lagu dangdut populer penyanyi Meggy Z berjudul Senyum Membawa Luka untuk film Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung.
Rasa kagum Isyana Sarasvati terhadap Iwan Fals telah ditunjukkan berkali-kali dengan mengundang musisi kawakan itu sebagai bintang tamu dalam konser tunggalnya.
Menurut aktor Denny Sumargo (Densu), pengisi suara karakter Panji Tengkorak. lagu Bunga Terakhir sangat relevan dengan kisah Panji yang kehilangan istrinya, Murni, secara tragis.
On The Way, lagu tema serial anime Dan Da Dan, saat ini, sedang menjadi perbincangan di 20 pasar di seluruh dunia, dengan raihan yang luar biasa di Asia dan sekitarnya.
Chen, personel grup K-Pop EXO, akan tampil di acara Korean Ost Concert (KOSTCON) 2025 bersama para pelantun lagu soundtrack drama Korea Selatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved