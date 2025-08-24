Bilal Indrajaya dan Eva Celia Bawakan Soundtrack Film Rangga & Cinta

Bilal Indrajaya dan Eva Celia(ANTARA/HO-Trinity Optima Production)

DUET Bilal Indrajaya dan Eva Celia menghadirkan single Rangga Cinta, soundtrack (lagu tema) untuk film anyar garapan Miles Films, Rangga & Cinta.

Lagu ini membawa nostalgia yang hangat dan menjadi penanda penting kembalinya semesta kisah legendaris tokoh utama film Ada Apa Dengan Cinta?, yang populer di awal 2000-an.

"Karena aku juga pencinta film AADC-nya yang dulu, aku jadi merasa terhormat banget sekarang bisa jadi bagian sejarah untuk mengisi

soundtrack film Rangga & Cinta," kata Eva Celia mengomentari karya barunya ini dalam keterangan pers, dikutip Minggu (24/8).

Single ini bisa hadir berkat kolaborasi apik antara Miles Films, Trinity Optima Production, Melly Goeslaw & Anto Hoed, dan Aquarius Pustaka Mustika.

Dalam semesta Ada Apa Dengan Cinta?, soundtrack selalu menjadi elemen penting yang mampu menghidupkan cerita dan meninggalkan jejak mendalam di hati penonton.

Maka dari itu, setiap versinya menghadirkan pembaruan, membuat para penggemar selalu menantikan kejutan musik yang akan dibawakan. Hal ini juga akan dirasakan dalam Rangga & Cinta, yang pada dasarnya adalah remake dari film ikonik tahun 2002 itu.

Film yang diarahkan sutradara Riri Riza dan diproduseri Mira Lesmana bersama Nicholas Saputra itu bakal menyuguhkan sembilan lagu karya Melly Goeslaw dari film orisinal, ditambah tiga lagu baru termasuk Rangga Cinta sebagai fokus utamanya.

Harapannya, lagu yang dibawakan Bilal Indrajaya dan Eva Celia ini menjadi pembuka jalan menuju perilisan album penuh yang akan rilis mendekati jadwal tayang film, dan diharapkan mampu kembali menghadirkan momen ikonik yang telah menjadi ciri khas OST AADC.

Menurut Mira Lesmana, proses lahirnya lagu ini berawal dari ide di tengah pengambilan gambar dari film ini.

"Khas dunia AADC itu theme song duet-nya. Kali ini karena dunianya sangat remaja, kami mencari musisi muda juga," ungkap Mira Lesmana.

Lebih lanjut ia mengatakan, "Melly sempat kirim dua lagu dan akhirnya Rangga Cinta ini kita pilih sebagai theme song. Liriknya kami kembangkan bersama sampai akhirnya jadi."

Bagi Bilal Indrajaya, tergabung dalam karya ini merupakan pengalaman yang berkesan karena dirinya telah menjadi penikmat AADC bahkan saat masih duduk di bangku sekolah dasar.

"Ini pengalaman yang menyenangkan sekali," ujar Bilal.

Lewat aransemen yang penuh emosi, single Rangga Cinta memadukan nuansa nostalgia bagi generasi yang tumbuh bersama AADC, sekaligus memberikan sentuhan segar untuk para pendengar baru.

Kolaborasi vokal Eva Celia dan Bilal Indrajaya diharapkan menjadi penghubung antargenerasi untuk menjadi penikmat cerita Rangga dan Cinta.

Single Rangga Cinta hasil duet Eva Celia dan Bilal Indrajaya sudah dapat dinikmati di berbagai digital streaming platform di Indonesia, sementara filmnya Rangga & Cinta disiapkan tayang pada 2 Oktober 2025. (Ant/Z-1)