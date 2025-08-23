Garin Nugroho Rayakan Sejumlah Film Indonesia di Siapa Dia

Sutradara Garin Nugroho(Instagram @garin_film)

FILM musikal Siapa Dia karya Garin Nugroho turut merayakan sejumlah judul film Indonesia yang banyak mendatangkan penonton domestik hingga global sejak 1926 hingga 2022.

Judul film tersebut di antaranya Loetoeng Kasaroeng (1926), Ada Apa Dengan Cinta (2002), Janji Joni (2005), Yuni (2021), dan KKN Di Desa Penari (2022) disebutkan dalam dialog maupun lewat kemunculan poster filmnya di adegan film Siapa Dia.

"Film (Siapa Dia) itu dipersembahkan untuk sebuah sejarah sinema," kata Garin, dikutip Sabtu (23/8).

Garin mengatakan sejarah sinema adalah sejarah kebangsaan, dan sejarah kebangsaan adalah sejarah para talent, aktris, penyanyi, penari dan sebagainya yang mengabdikan karya mereka sebagai pembawa cerita dari Indonesia.

Film Siapa Dia juga menyisipkan sejumlah budaya pop yang merasuki generasi muda Indonesia dari masa ke masa, termasuk tarian Hawaii yang dipraktikkan Amanda Rawles dan Widi Mulia hingga gaya punk yang dipraktikkan Dira Sugandi dan Morgan Oey.

Cerita film Siapa Dia berkisar tentang seorang aktor terkenal bernama Layar (diperankan oleh Nicholas Saputra) yang mencari cerita untuk diwujudkan menjadi film musikal pertamanya.

Demi membuat film itu, Layar bekerja sama dengan pemimpin produksi Denok (Widi Mulia), penulis skenario Rintik (Amanda Rawles), serta kru di balik layar lain seperti Thia (Thia Rina), Armyn (Beyon Destiano), dan Anna (Ariel Tatum).

Saat menulis skenario, Rintik menemukan koper besar berisi kisah-kisah masa lalu keluarga Layar dari era buyutnya, Nicholas, kakeknya, Kabel, sampai sang ayah, Putra.

Dari kisah-kisah itu, semua memiliki benang merah bagi Rintik untuk memahami bagaimana makna film di isi kepala seorang Layar.

Film Siapa Dia dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 28 Agustus 2025. (Ant/Z-1)