Morgan Oey Obati Kangen Bernyanyi di Film Siapa Dia

FILM drama musikal Siapa Dia karya Garin Nugroho mengobati perasaan rindu bernyanyi yang dialami eks-personel grup vokal pria Smash, Morgan Oey.

"Mas Garin Nugroho menggenapi mimpi saya karena membintangi film dengan genre musikal adalah kesempatan yang paling saya tunggu-tunggu dan mengobati perasaan kangen saya bernyanyi," kata Morgan, dikutip Sabtu (23/8).

Dalam film tersebut, Morgan berperan sebagai Samo bersama aktris Dira Sugandi yang memerankan Sari.

Mereka tampil bersama-sama membawakan lagu berjudul Anak Jalanan ciptaan Guruh Soekarnoputra yang dipopulerkan oleh Chrisye

dalam album Sabda Alam (1978).

Untuk memantapkan koreografi dan teknik olah suara, Morgan menjalani persiapan sekitar 2 bulan dibantu penata vokal Mia Ismi dan Asriuni Pradipta serta koreografer Eko Supriyanto.

Tantangan bernyanyi sambil menari yang dilakukan Morgan dalam film Siapa Dia membuatnya harus berlatih menjaga stamina agar gerakan tariannya benar dan suaranya stabil (tidak bergetar atau pitchy).

Selain bernyanyi dan menari, aktor yang berperan juga dalam film Pengepungan di Bukit Duri itu juga harus menampilkan akting yang berlawanan dari sisi karakter yang terdidik di dalam film aksi karya Joko Anwar tersebut.

Di film Siapa Dia, Morgan menjadi Samo, pemuda bergaya punk yang tergabung sebagai anggota sebuah geng anak jalanan.

Morgan juga menjadi karakter Ong dalam satu babak cerita di era yang berbeda dalam film tersebut.

Film Siapa Dia, yang disutradarai oleh Garin Nugroho dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 28 Agustus 2025. (Ant/Z-1)