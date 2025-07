Joanna Alexandra Senang Kembali Berakting

Aktris Joanna Alexandra(Instagram @joannaalexandra)

AKTRIS Joanna Alexandra mengungkapkan kebahagiaannya kembali berakting, setelah tampil di film musikal Siapa Dia garapan sutradara Garin Nugroho setelah selama beberapa tahun meninggalkan dunia seni peran.

Aktris kelahiran 1987 itu menyampaikan bahwa dia terakhir kali menjadi pemeran utama pada 2015.

"Kalau film, yang jadi karakter utamanya terakhir 2015, tapi ada beberapa film setelah itu yang bukan pemeran utama. Jadi, mungkin terakhir (akting) pada 2020 sih, kalau enggak salah," katanya.

Baca juga : Nicholas Saputra Bermodal Keberanian dan Keyakinan Saat Bintangi Siapa Dia

Joanna menuturkan bahwa sekarang dia sudah merasa siap untuk kembali ke dunia hiburan dan seni peran.

Anak-anaknya kini sudah cukup besar, jadi dia tidak merasa terlalu berat untuk meninggalkan mereka ketika harus syuting.

Baca juga : Film Musikal Siapa Dia akan Dirilis di Momen HUT ke-80 RI

"Mungkin kemarin ada beberapa kejadian yang membuat aku belum bisa balik. Jadi pas momennya sekarang buat aku kayak, ayoo, sudah enggak sabar, memang sudah siap buat balik syuting lagi. Anak-anak juga udah semakin besar," katanya.

Joanna mengatakan bahwa berpartisipasi dalam pembuatan film musikal Siapa Dia memberinya kesempatan untuk mempelajari banyak hal, termasuk akting, menyanyi, dan proses perekaman.

Dia juga mengaku mendapatkan pengalaman berkesan selama syuting film musikal itu pada akhir 2022.

"Terharu dan happy banget, sebuah penantian tiga tahun. Sempet tadinya merasa apakah aku bisa pas ngeliat pemain-pemain ini. Tapi aku percaya, kalau yang memang sudah dipercayakan untuk diikutkan dalam tim ini, berarti i can do it. Ini pengalaman yang sangat berkesan buat aku sih," ujar dia.

Film musikal Siapa Dia dengan latar sejarah sinema dan budaya pop Indonesia dijadwalkan ditayangkan di bioskop Indonesia mulai 28

Agustus 2025. (Ant/Z-1)