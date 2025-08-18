Helen Mirren Tegaskan James Bond Harus Laki-Laki

Aktris Helen Mirren(AFP/DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

AKTRIS senior Helen Mirren menegaskan sudah seharusnya James Bond diperankan oleh seorang laki-laki, meskipun Mirren mengaku dirinya adalah seorang feminis.

Dalam wawancara terbaru dengan Saga Magazine, aktris peraih Piala Oscar itu mengatakan, "Anda tidak bisa memiliki James Bond perempuan. Itu tidak akan berhasil. James Bond harus menjadi James Bond, jika tidak, itu akan menjadi sesuatu yang lain."

Amazon MGM Studios akan memproduksi iterasi berikutnya dari waralaba mata-mata ini, dengan kreator Peaky Blinders, Steven Knight, yang akan menulis naskah film ke-26 dalam seri tersebut.

Perusahaan produksi dan distribusi Amerika Serikat (AS) tersebut sebelumnya mengatakan bahwa mereka merencanakan pendekatan "segar" terhadap waralaba tersebut tetapi akan menghormati "warisan" dari "karakter ikonik" tersebut.

Mirren, 80, saat ini beradu akting dengan mantan aktor James Bond, Pierce Brosnan, dalam film adaptasi The Thursday Murder Club yang sangat dinantikan, ketika ia berperan sebagai seorang pensiunan mata-mata.

Brosnan, 72, juga mengatakan kepada majalah tersebut bahwa ia yakin seorang aktor pria harus terus memerankan Bond dan ia senang "melihat semangat dan kehidupan yang benar-benar baru untuk karakter ini".

Ia membintangi empat film Bond selama masa jabatannya sebagai 007, dimulai dengan GoldenEye pada 1995 dan diakhiri dengan Die Another Day, yang dirilis pada 2002.

Helen sebelumnya pernah dikutip mengatakan bahwa konsep James Bond "lahir dari seksisme yang mendalam", dan bahwa perempuan selalu menjadi "bagian yang sangat penting" dari dinas rahasia.

Kedua aktor tersebut bukanlah yang pertama kali menolak gagasan seorang perempuan memerankan Bond.

Berbicara di Festival Film Cannes pada Mei, Halle Berry, yang juga membintangi Die Another Day, mengatakan: "Pada 2025, menyenangkan untuk mengatakan, 'Oh, dia seharusnya seorang perempuan.' Tapi, saya tidak begitu tahu apakah saya pikir itu hal yang benar untuk dilakukan."

Waralaba James Bond dimiliki oleh keluarga Broccoli selama lebih dari 60 tahun, tetapi produser Barbara Broccoli dan Michael G. Wilson menjual kendali kreatif kepada Amazon dengan harga yang dilaporkan mencapai US$1 miliar awal tahun ini.

Spekulasi tentang siapa yang akan memerankan karakter utama selanjutnya telah merebak, dengan aktor Inggris Aaron Taylor-Johnson dan James Norton dikabarkan menjadi kandidat terkuat untuk peran tersebut. Belum ada tanggal rilis untuk film James Bond selanjutnya. (bbc/Z-1)