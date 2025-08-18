Helen Mirren Tegaskan James Bond Harus Laki-Laki

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
AKTRIS senior Helen Mirren menegaskan sudah seharusnya James Bond diperankan oleh seorang laki-laki, meskipun Mirren mengaku dirinya adalah seorang feminis.
Dalam wawancara terbaru dengan Saga Magazine, aktris peraih Piala Oscar itu mengatakan, "Anda tidak bisa memiliki James Bond perempuan. Itu tidak akan berhasil. James Bond harus menjadi James Bond, jika tidak, itu akan menjadi sesuatu yang lain."
Amazon MGM Studios akan memproduksi iterasi berikutnya dari waralaba mata-mata ini, dengan kreator Peaky Blinders, Steven Knight, yang akan menulis naskah film ke-26 dalam seri tersebut.
Perusahaan produksi dan distribusi Amerika Serikat (AS) tersebut sebelumnya mengatakan bahwa mereka merencanakan pendekatan "segar" terhadap waralaba tersebut tetapi akan menghormati "warisan" dari "karakter ikonik" tersebut.
Mirren, 80, saat ini beradu akting dengan mantan aktor James Bond, Pierce Brosnan, dalam film adaptasi The Thursday Murder Club yang sangat dinantikan, ketika ia berperan sebagai seorang pensiunan mata-mata.
Brosnan, 72, juga mengatakan kepada majalah tersebut bahwa ia yakin seorang aktor pria harus terus memerankan Bond dan ia senang "melihat semangat dan kehidupan yang benar-benar baru untuk karakter ini".
Ia membintangi empat film Bond selama masa jabatannya sebagai 007, dimulai dengan GoldenEye pada 1995 dan diakhiri dengan Die Another Day, yang dirilis pada 2002.
Helen sebelumnya pernah dikutip mengatakan bahwa konsep James Bond "lahir dari seksisme yang mendalam", dan bahwa perempuan selalu menjadi "bagian yang sangat penting" dari dinas rahasia.
Kedua aktor tersebut bukanlah yang pertama kali menolak gagasan seorang perempuan memerankan Bond.
Berbicara di Festival Film Cannes pada Mei, Halle Berry, yang juga membintangi Die Another Day, mengatakan: "Pada 2025, menyenangkan untuk mengatakan, 'Oh, dia seharusnya seorang perempuan.' Tapi, saya tidak begitu tahu apakah saya pikir itu hal yang benar untuk dilakukan."
Waralaba James Bond dimiliki oleh keluarga Broccoli selama lebih dari 60 tahun, tetapi produser Barbara Broccoli dan Michael G. Wilson menjual kendali kreatif kepada Amazon dengan harga yang dilaporkan mencapai US$1 miliar awal tahun ini.
Spekulasi tentang siapa yang akan memerankan karakter utama selanjutnya telah merebak, dengan aktor Inggris Aaron Taylor-Johnson dan James Norton dikabarkan menjadi kandidat terkuat untuk peran tersebut. Belum ada tanggal rilis untuk film James Bond selanjutnya. (bbc/Z-1)
Sehingga film apapun yang dimunculkan ke publik yang mengangkat isu nasionalisme, termasuk film animasi viral yang akan tayang di bioskop pada 17 Agustus ini.
Film Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa membuktikan bahwa teknologi AI bisa dimanfaatkan untuk tujuan positif.
Pengepungan di Bukit Duri menandai kembalinya Joko Anwar ke genre thriller-aksi non-horor, setelah enam tahun sejak film terakhirnya di genre ini, Gundala (2019).
Sharon Stone, aktris berusia 67 tahun, tampil dalam momen langka saat ia muncul di red carpet film terbarunya, Nobody 2 yang disutradarai Timo Tjahjanto.
Menjelang perilisannya pada 28 Agustus, film animasi Panji Tengkorak dibandingkan dengan Merah Putih One for All.
Tissa Biani mengaku cerita dalam film Panggil Aku Ayah cukup emosional membuatnya teringat akan sosok ayah kandungnya yang telah tiada.
Nayla Purnama menjelaskan film itu ingin menggambarkan bahwa kenikmatan yang terlihat di luar, tidak melulu baik.
Joanna Alexandra menyampaikan bahwa dia terakhir kali menjadi pemeran utama pada 2015.
Asmirandah mengatakan bahwa informasi kesehatan yang berseliweran di media sosial tidak selalu benar, jadi lebih baik bertanya langsung kepada tenaga kesehatan profesional.
Yuki Kato mengatakan, sebelum berlari, pemanasan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan apalagi bagi para pemula.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved