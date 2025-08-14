Sharon Stone Tampil di Red Carpet Nobody 2 Bareng 3 Anaknya

Headline
Sharon Stone, aktris berusia 67 tahun, tampil dalam momen langka saat ia muncul di red carpet film terbarunya, Nobody 2 yang disutradarai Timo Tjahjanto. Di momen itu, Stone ditemani oleh ketiga anaknya, Roan, 25, Laird, 20, dan Quinn, 19.
Ketiga putra Stone tampil rapi mengenakan jas untuk acara yang berlangsung di Los Angeles pada Senin, (11/8) waktu AS. Mereka tampak gembira saat berpose untuk berfoto bersama ibu mereka di karpet merah.
Roan memilih jas berwarna merah muda, sementara Laird mengenakan jas bermotif kotak-kotak double-breasted berwarna abu-abu, dan Quinn mengenakan jas bergaris biru dongker.
Stone sendiri tampil elegan dengan gaun Saint Laurent biru dongker yang pas di tubuh, dilengkapi dengan tas dengan aksen emas besar, gelang, dan kacamata hitam yang ia kenakan di dalam film.
Para lawan main Sharon dalam film Nobody 2, seperti Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Nielsen, RZA dari Wu-Tang Clan, dan Colin Hanks, juga turut menghadiri premier di Los Angeles.
Stone mengatakan, ketiga anaknya merupakan penggemar berat film Nobody. Untuk itulah ia mau bergabung di film Nobody 2.
“Hal itu benar-benar menjadi alasan besar mengapa saya mau terlibat di film ini. Mereka rela terbang ke sini hanya untuk menonton film ini karena ini adalah film favorit mereka,” kata Sharon Stone dikutip dari People, Rabu, (13/8).
Stone mengadopsi putra sulungnya, Roan, bersama mantan suaminya, Phil Bronstein, pada tahun 2000. Setelah pasangan itu bercerai pada tahun 2004, aktris ini juga mengadopsi Laird dan Quinn. (E-3)
