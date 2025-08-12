Wamenekraf Bantah Biayai Film Animasi Merah Putih: One for All

Poster film Merah Putih: One for All(imdb)

WAKIL Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengatakan Kementerian Ekonomi Kreatif tidak memberikan bantuan dana maupun memfasilitasi promosi untuk film animasi Merah Putih: One for All, yang saat ini menjadi sorotan publik.

"Saya sendiri menerima audiensi tim produksi film, beberapa waktu yang lalu. Kala itu, saya menyampaikan beberapa masukan dari saya termasuk yang teknis terkait cerita, karakter looks and feels, trailer dan lain-lain, ini selalu saya lakukan di setiap audiensi dengan semua pihak," tulis Irene dalam unggahan di laman Instagram pribadinya, Senin (11/8).

Dalam unggahan tersebut, irene melanjutkan audiensi tersebut juga menjadi momen dirinya mendengar aspirasi dari pelaku industri animasi dan memberikan umpan balik berdasarkan pengalamannya sendiri. Ia pun juga mengapresiasi adanya animasi tersebut sebagai tanda masyarakat ingin industri film dan animasi Indonesia semakin maju.

Melalui unggahan laman Instagram pribadinya @irene_umar, Minggu (10/8), Irene juga mengutarakan apresiasi penayangan film animasi Merah Putih: One for All menjelang HUT kemerdekaan RI ke-80 itu.

Dia menambahkan semua pejuang ekonomi kreatif bebas untuk memamerkan karyanya selama memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Dalam unggahan itu, ia juga menyatakan pemerintah tidak memberikan bantuan dana maupun memfasilitasi promosi untuk film garapan Perfiki

Kreasindo itu.

"Terima kasih untuk semangat teman-teman yang ingin industri animasi dan film untuk terus maju. I truly appreciate it (saya sangat mengapresiasinya)," tutupnya dalam unggahan tersebut.

Film animasi Merah Putih: One for All dijadwalkan tayang di bioskop pada 14 Agustus 2025.

Cuplikannya pun sudah dipublikasikan di kanal YouTube Perfiki TV, CGV Kreasi, dan Historika Film.

Film tersebut disutradarai dan ditulis oleh Endiarto dan Bintang, serta diproduseri oleh Toto Soegriwo.

Film animasi ini menceritakan tentang sekelompok anak-anak yang terpilih menjadi "Tim Merah Putih" untuk menjaga bendera pusaka di sebuah desa yang tenang menjelang Hari Kemerdekaan. Namun, bendera tersebut hilang yang memaksa mereka bersatu dalam misi penyelamatan. (Ant/Z-1)