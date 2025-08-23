Nurra Datau Bandingkan Panji Tengkorak dengan The Last Airbender

Aktris Nurra Datau(Instagram @nuradatau)

AKTRIS Aisha Nurra Datau, yang mengisi suara karakter Murni di film animasi layar lebar Panji Tengkorak membandingkan film tersebut dengan serial animasi Avatar: The Last Airbender ketika menonton di gala perdana.

Seusai penayangan gala perdana film Panji Tengkorak, Jumat (22/8), Nurra mengonfirmasi bahwa ia membandingkan keduanya karena memiliki gaya animasi yang sama-sama disukainya.

"Aku tuh penggemar berat Avatar: The Last Airbender banget. Jadi pas nonton Panji Tengkorak tuh mengingatkan aku banget sama Avatar, tapi punya sentuhan nusantara yang kental juga," kata Nurra.

Menurut Nurra, kemiripan dengan The Last Airbender terutama karena Panji Tengkorak juga mengusung visual dua dimensi dan koreografi pertarungan yang didasari oleh seni beladiri.

Produser Frederica juga sempat menjelaskan bahwa seni beladiri yang terdapat dalam film Panji Tengkorak adalah Pencak Silat Indonesia.

Pencak Silat merupakan seni bela diri yang melibatkan seluruh tubuh, menggabungkan pukulan, gulat, dan lemparan, serta persenjataan. Setiap bagian tubuh digunakan untuk menghalau lawan maupun melancarkan serangan.

Lebih lanjut, Nurra juga menceritakan pengalaman mengisi suara karakter Murni dalam film animasi tersebut.

Ia mengatakan latihan voice acting mesti ia lakukan sekitar dua pekan sebelum proses pengambilan vokal.

"Karena voice acting itu kan sesuatu yang benar-benar baru banget buat kita. Dan selama pengambilan vokal itu pun diberitahu akan benar-benar akting sambil membayangkan adegannya, jadi enggak ada gambar," kata Nurra.

Nurra mengatakan salah satu perbedaan yang sampai sekarang diingat adalah ia harus bisa menyuarakan suara-suara efek seperti saat karakter Murni dikagetkan, ketakutan, dan lain-lain.

"Aku pun jadi enggak sabar banget melihat kayak gimana suara aku dituangkan melalui gambar bergerak," kata Nurra.

Dalam film animasi Panji Tengkorak, karakter Nurra akan berada satu bingkai adegan dengan Denny Sumargo selaku pengisi suara tokoh

utamanya.

Selain mereka, film itu juga diisi oleh aktor Tanta Ginting sebagai tokoh antagonis Kalawereng, Aghniny Haque sebagai Gantari, Donny Damara sebagai Bramantya, dan masih banyak lagi.

Film animasi Panji Tengkorak dapat disaksikan mulai 28 Agustus 2025 di bioskop seluruh Indonesia. (Ant/Z-1)