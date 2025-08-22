Film Keadilan: The Verdict Tunjukkan yang Punya Duit yang Kontrol Keadilan

Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
FILM Keadilan: The Verdict menjadi kolaborasi internasional antara Indonesia dan Korea Selatan. Disutradarai oleh sutradara Korea Selatan Lee Chang-hee dan sutradara Indonesia Yusron Fuadi, film ini mengisahkan Raka (Rio Dewanto), petugas keamanan pengadilan yang jujur merasa gelisah menyaksikan hukum dimanipulasi oleh uang, koneksi, dan kebohongan.
Hingga akhirnya, istrinya sendiri, Nina (Niken Anjani), pengacara muda yang sedang hamil menjadi korban kejahatan brutal dari anak orang kaya yang mendapat perlindungan dari seorang pengacara licik bernama Timo (Reza Rahadian).
Terjebak dalam sistem yang korup dan media sosial yang mudah dipengaruhi, Raka perlahan kehilangan keyakinannya, hingga dia pun memutuskan untuk mengambil alih persidangan dengan pistol di tangannya.
Sutradara Lee Chang-hee menjelaskan, film ini memperlihatkan tentang keadilan bisa dikontrol oleh mereka yang berduit.
“Jadi orang yang punya banyak uang, dia bisa bebas dari hukum dan orang yang tidak punya uang dia dihukum. Nah saya ingin membawa isu itu dan saya merasa kalau isu itu juga terjadi bukan di Korea saja, tapi juga di seluruh dunia,” kata Lee saat konferensi pers di MD Place, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (20/8).
Film ini dibintangi Rio Dewanto, Reza Rahadian, Niken Anjani, Elang El Gibran, Dimas Aditya, Dian Nitami, Karina Salim, Rafly Altama, Tubagus Ali, Eduward Manalu, Tyan Anugrah, Vonny Anggraini, Rangga Nattra, Adam Farrel, Bizael Tanasale dan Indra Pacique.
Film Keadilan: The Verdict direncanakan akan tayang pada 20 November di bioskop.
“Di sini saya sebagai petugas pengadilan yang sering melihat, karena dia bekerjanya di pengadilan jadi dia sering melihat persidangan di depan matanya langsung dan dia melihat banyak ketidakadilan yang ada. Dia sendiri mengalami kejadian tersebut sehingga dia harus melakukan hal-hal yang mungkin melanggar aturan tapi untuk memperjuangkan keadilan,” cerita Rio Dewanto mengenai perannya. (Z-1)
Sumanto akan muncul sebagai kameo di film horor Labinak: Mereka Ada di Sini yang tayang mulai hari ini (21/8) di bioskop.
Dian Nitami mengatakan karakter fiktif hakim Hanum dalam film Keadilan: The Verdict diceritakan ingin memberikan keadilan yang setara dari situasi yang kurang adil buat semua pihak.
Cuplikan Keadilan: The Verdict mengikuti kisah Raka (Rio Dewanto) merayakan kelulusan ujian advokat bersama istri tercinta yang tengah hamil, Nina (Niken Anjani).
ACHA Septriasa akan kembali dengan film layar lebar terbarunya, Titip Bunda di Surgamu. Film ini direncanakan rilis pada akhir tahun atau awal tahun 2026
GOOD Boy, film horor supranatural yang disutradarai oleh Ben Leonberg menghadirkan kisah mengerikan yang diceritakan dari sudut pandang seekor anjing
Film ini bakal mengambil latar belakang tahun 2090, ketika itu persediaan air di Bumi sudah sangat terbatas, satu-satunya persediaan air bersih dimonopoli oleh perusahaan bernama Nerotex.
Film berdurasi 1 jam 57 menit ini diperankan oleh Chicco Jerikho sebagai Ben, Rio Dewanto sebagai Jody, dan Julie Estelle sebagai El.
Menurut Rio Dewanto, tantangan utama dalam proyek ini adalah menggambarkan karakter yang berada dalam keadaan bingung, hanya melalui ekspresi wajah dan gerakan tubuh.
Rio Dewanto sendiri selalu membintangi film-film seru dan hits di Indonesia. Ia sudah memulai kiprahnya di dunia perfilman sejak tahun 2008 hingga kini.
CKCKCK First Series menceritakan enam kisah cinta problematik, mulai dari perceraian, persahabatan, percintaan, pekerjaan hingga gejolak rumah tangga yang tabu untuk diceritakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved