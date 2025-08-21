Dian Nitami Jadi Hakim di Keadilan: The Verdict

Headline
AKTRIS Dian Nitami memerankan tokoh hakim perempuan bernama Hanum dalam film Keadilan: The Verdict, yang akan tayang di bioskop pada 20 November.
"Jadi sebenarnya semua hakim di sini adalah karakter fiktif, tetapi yang jelas ini sebuah tantangan buat saya untuk bisa memerankan
peran ini dengan sebaik-baiknya," kata Dian saat konferensi pers peluncuran poster dan cuplikan penggoda (teaser) film Keadilan: The Verdict, Rabu (20/8).
Dian mengatakan karakter fiktif hakim Hanum diceritakan ingin memberikan keadilan yang setara dari situasi yang kurang adil buat semua
pihak.
"Jadi hakim di sini berusaha supaya semua merasakan keadilan yang sama dari situasi yang sebenarnya kurang adil," kata Dian.
Dian mengatakan dalam film itu, ia menampilkan mimik ekspresi kosong (poker face) dan minim emosi (emotionless).
Sehingga, perasaan grogi Dian bisa diredam meski menjalani satu adegan yang sama dengan idolanya, Rio Dewanto.
"Aku memang mengidolakan dia, pas lagi syuting sama Rio, aku kayak orang pingin gemas, tapi kan enggak bisa, harus santai, enggak boleh kelihatan grogi. Untungnya di sini ceritanya emotionless, jadi bisa berlagak poker face," jelas Dian.
Dalam cuplikan penggoda (teaser) film tersebut, Rio Dewanto akan memerankan karakter Raka, suami dari wanita hamil yang menjadi korban pembunuhan yaitu Nina (Niken Anjani).
Raka pun mencoba menyabotase persidangan di pengadilan yang diketuai oleh hakim wanita Hanum (Dian Nitami) bahkan membawa ancaman bom seiring persidangan yang semakin mendekati hasil yang tidak adil.
Adapun pembela terdakwa adalah pengacara manipulatif bernama Timo (Reza Rahadian). (Ant/Z-1)
Cuplikan Keadilan: The Verdict mengikuti kisah Raka (Rio Dewanto) merayakan kelulusan ujian advokat bersama istri tercinta yang tengah hamil, Nina (Niken Anjani).
