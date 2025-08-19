Fedi Nuril Dalami Peran Skizofrenia di Film Sukma, Hingga Konsultasi dengan Psikiater

Ferdi Nuril dalami peran penyakit Skizofrenia.(MI/Abi Rama)

AKTOR Fedi Nuril hadapi tantangan baru dalam kariernya lewat film horor Sukma garapan Baim Wong.

Untuk pertama kalinya, ia berperan sebagai sosok dengan gangguan mental skizofrenia, sebuah karakter yang menurutnya menantang sekaligus membuka wawasan baru tentang kesehatan jiwa.

Dalam sesi wawancara, Fedi mengungkap bahwa ia sempat terkejut ketika ditawari peran tersebut.

Pasalnya, para produser lain sangat berhati-hati jika ingin memberikan peran dalam film horror ke dirinya. Namun, justru Baim Wong inilah yang membuatnya tertarik untuk menerima tawaran di Sukma.

“Beberapa produser biasanya hati-hati kasih saya peran, tapi Baim malah berani. Itu yang bikin saya penasaran dan akhirnya tertarik,” ujar aktor yang dijuluki "duta poligami" tersebut dalam wawancaranya bersama media, Selasa (19/8/2025).

Untuk mendalami karakter tersebut, Fedi tidak hanya membaca naskah, tetapi juga melakukan riset langsung ke psikiater.

Ia ingin memahami lebih dalam bagaimana kondisi skizofrenia terjadi, termasuk pemicu serta gejala yang dialami penderitanya.

"Saya banyak bertanya (kepada psikiater) seperti apa sih trigger orang bisa kena skizofrenia. Menariknya, penelitian menunjukkan skizofrenia itu ada faktor genetik. Jadi sebenarnya kita semua punya potensi (skizo),” ujarnya.

menambahkan, salah satu hal yang paling menarik adalah tipisnya batas antara halusinasi dan realitas dalam kondisi skizofrenia.

Perspektif ini kemudian dipadukan dengan nuansa mistis dalam film Sukma, menciptakan pengalaman akting yang kompleks.

“Kadang orang bilang melihat sesuatu di pojok, bisa jadi itu bohong, bisa juga memang dia lihat. Tapi hanya dia yang bisa lihat. Nah di film ini, saya harus main di situasi ambigu, antara halusinasi karena penyakit, atau penampakan mistis,” kata Fedi.

Film Sukma sendiri mengisahkan tentang Arini (Luna Maya) yang menemukan cermin kuno penuh misteri setelah pindah ke sebuah kota kecil bersama keluarganya.

Christine Hakim berperan sebagai Ibu Sri, sosok penjaga rumah dengan rahasia besar, sementara Oka Antara dan Kimberly Ryder juga turut membintangi film ini.

Selain menjadi debut horor bagi Fedi, film ini juga menjadi film kedua Baim Wong debut sebagai sutradara.

Sukma akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 11 September 2025. (Z-10)