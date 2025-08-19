Headline
Setnov Bebas Jadi Preseden Buruk

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.

Abi Rama
19/8/2025 15:50
Baim Wong Ungkap Tantangan Satukan Para Pemain Kelas A di Film Sukma
Para pemain film Sukma.(MI/Abi Rama)

SUTRADARA sekaligus produser, Baim Wong, mengaku mendapat pengalaman berharga saat menggarap film horor terbarunya, Sukma

Bukan hanya karena tema besar tentang dunia cermin yang penuh misteri, tetapi juga karena ia harus menyatukan aktor-aktor papan atas Indonesia yang masing-masing punya gaya bermain dan karakter berbeda.

Dalam sesi wawancara bersama media, Baim menceritakan bagaimana proses “membonding” para pemain utama, mulai dari Fedi Nuril, Oka Antara, Kimberly Ryder, hingga Christine Hakim

Baca juga : Luna Maya sebut Baim Wong Membuat Horor Level Baru

Menurutnya, setiap aktor datang dengan latar pengalaman dan egonya masing-masing, sehingga perlu pendekatan khusus agar bisa tampil selaras di layar.

“Pendekatan mereka berbeda-beda pastinya. Ibu Christine beda, Oka beda, Fedi beda. Semua punya ego sendiri-sendiri. Jadi saya harus tahu cara masuknya supaya semuanya bisa nyambung,"  jelas Baim Wong kepada wartawan saat membuka sesi wawancara, Selasa (19/8).

Christine Hakim menjadi salah satu sosok yang paling berkesan bagi Baim. Meski baru pertama kali bekerja sama, ia menyebut aktris senior itu mampu memberikan energi keibuan yang menuntun para aktor muda. 

Baca juga : Film Sukma Garapan Baim Wong Dibintangi Luna Maya Hingga Christine Hakim

Hal ini sejalan dengan yang diungkap Luna Maya, yang merasa Christine seperti ibu kedua bagi seluruh pemain.

Fedi Nuril sendiri menilai tantangan terbesar datang dari karakter yang ia perankan. Pasalnya ini merupakan kali pertama dalam karier filmnya menjalani film bergenre horror.

“Aktor biasanya senang ketika mendapat peran yang menantang. Di Sukma, saya justru tertarik karena Baim berani memberikan karakter yang tidak biasa buat saya,” ujar Fedi Nuril dalam kesempatan yang sama.

Menurut Baim, chemistry antarpemain akhirnya terbentuk justru lewat proses di lokasi, bukan sekadar dari latihan. Ia menegaskan, keberhasilan film ini bukan hanya soal nama besar, melainkan bagaimana interaksi natural para aktor bisa terasa nyata di layar.

Sukma, menjadi film kedua Baim Wong sebagai sutradara setelah Lembayung. Film ini mengangkat kisah horor tentang cermin kuno yang menyimpan ritual misterius membuat awet muda.

Film Sukma dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 11 September 2025. (Z-10)



Editor : Gana Buana
