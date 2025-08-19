Headline
Setnov Bebas Jadi Preseden Buruk

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.

Oka Antara: Baim Sebenernya Tahu Tujuannya, tapi Kadang Sulit Nyampein ke Pemain

Abi Rama
19/8/2025 16:30
Oka Antara: Baim Sebenernya Tahu Tujuannya, tapi Kadang Sulit Nyampein ke Pemain
Oka Antara pemain film horor Sukma.(MI/Abi Rama)

AKTOR Oka Antara membagikan pengalamannya bekerja sama dengan Baim Wong dalam film horor misteri Sukma

Menurutnya, meski Baim baru menginjak film kedua sebagai sutradara, ia sudah menunjukkan visi yang kuat. Namun, Oka menilai ada tantangan tersendiri dalam cara Baim menyampaikan arahannya kepada para aktor.

“Sebetulnya Baim itu tahu tujuannya. Tapi memang, secara verbal dia kadang agak kesulitan menjembatani maksudnya ke pemain. Jadi kita sebagai aktor harus proaktif cari maksud yang dia mau,” ujar Oka Antara dalam sesi wawancara bersama media. 

Oka menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan Baim berbeda dengan beberapa sutradara lain yang biasa ia temui. Jika biasanya sutradara memberikan penjelasan detail tentang karakter dan adegan, Baim justru memberi ruang bagi aktor untuk berproses. 

“Ketika kita sudah menemukan bentuk yang sesuai dengan visinya, dia akan langsung bilang, ‘nah itu dia.’ Jadi ada kebebasan, tapi tetap ada arah yang jelas,” tambahnya.

Meski sempat membuatnya harus beradaptasi, Oka mengaku gaya Baim justru mendorongnya untuk lebih aktif. 

“Itu bikin saya tertantang, karena kita dituntut untuk lebih banyak eksplorasi. Akhirnya hasilnya jadi lebih organik dan natural di layar,” jelasnya.

Oka juga menilai ketegasan Baim sebagai sutradara justru membuat para aktor bisa percaya diri. 

“Dia bukan tipe diktator, tapi juga nggak terlalu santai. Tegas tapi enak dibawa diskusi, itu yang bikin suasana di lokasi syuting jadi seimbang. Kita bisa serius, tapi ada juga ruang untuk bercanda,” jelas Oka

Film Sukma sendiri mengangkat kisah Arini (Luna Maya) yang menemukan cermin kuno dengan rahasia mengerikan. 

Cermin itu dipercaya bisa membuat seseorang awet muda, namun dengan harga yang harus dibayar mahal. Selain Luna dan Oka, film ini juga dibintangi Christine Hakim, Fedi Nuril, Kimberly Ryder, hingga Anna Jobling.

Oka menilai bahwa seluruh aktor yang terlibat wterbiasa memegang peran utama di film masing-masing, sehingga tantangan terbesar adalah menyatukan mereka dalam satu cerita.

Menurutnya, proses itu berhasil diwujudkan dan membuat Sukma tampil lebih solid di layar. (Z-10)



Editor : Gana Buana
