Inang, Film Horor tentang Mitos Sial Lahir di Rabu Wekasan

Poster film horor Inang yang tayang di Netflix.(Dok. Netflix)

RABU Wekasan, atau Rebo Wekasan/Rebo Pungkasan adalah nama hari Rabu terakhir di bulan Sapar pada Kalender Hijriah. Beberapa aktivitas dilakukan selama hari ini, antara lain doa bersama, berbagi makanan baik dalam bentuk gunungan maupun selamatan, sampai salat sunah lidaf’il bala bersama.

Tema tentang Rabu Wekasan sendiri pernah diangkat dalam sebuah film horor berjudul Inang, yang disutradarai Fajar Nugros. Dalam materi potongan film, ada karakter yang menyebutkan “Orang yang lahir di hari Rabu Wekasan harus diruwat. Diputus kesialannya. Kesialan yang dibawa harus dihentikan.”

Film ini dibintangi oleh Naysila Mirdad, Lydia Kandou, Rukman Rosadi, Dimas Anggara, Pritt Timothy dan Nungki Kusumastuti. Film Inang menggambarkan perjuangan perempuan melawan kekuatan jahat yang ingin mengambil alih kehidupan bayinya.

Sebagai film thriller-horror dengan segudang unsur thrilling dan jump-scare, Inang menawarkan pelajaran lebih berharga seputar kehamilan perempuan dengan hambatannya dalam menghadapi dunia nyata. Inang mengangkat pula isu tradisi Rabu Wekasan atau Rebo Wekasan merupakan mitos Jawa yang akan ditampilkan di film ini dengan menggugah pikiran.

Film Inang sudah tayang sejak Februari lalu di Netflix. Akting Naysila Mirdad banyak dipuji. (M-1)