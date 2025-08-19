Headline
Setnov Bebas Jadi Preseden Buruk

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.

Film Horor Maryam: Janji dan Jiwa yang Terikat Angkat Kisah Nyata Teror Jin Jatuh Cinta, Tayang 18 September

Muhammad Ghifari A

19/8/2025 17:49

Muhammad Ghifari A
19/8/2025 17:49
Film Horor Maryam: Janji dan Jiwa yang Terikat Angkat Kisah Nyata Teror Jin Jatuh Cinta, Tayang 18 September
Film Horor Maryam: Janji dan Jiwa yang Terikat.(MI/Muhammad Ghifari A)

SEBUAH teror supernatural siap menghantui layar lebar Indonesia. Maryam: Janji dan Jiwa Yang Terikat, produksi VMS Studio, resmi merilis poster dan trailer perdana. Film ini akan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia mulai 18 September 2025.

Terinspirasi dari kisah nyata, film ini mengisahkan pengalaman seorang perempuan yang diteror makhluk gaib yang jatuh cinta padanya. Dengan naskah karya Lele Laila dan Kinoi, film ini menawarkan pendekatan horor berbeda: menekankan suasana dan ketegangan mendalam ketimbang sekadar mengandalkan jumpscare.

“Maryam bukan hanya soal ketakutan visual, tapi juga menyelami kedalaman emosi dan spiritual,” ujar produser Tony Ramesh.

Baca juga : Film Petaka Gunung Gede: Kisah Persahabatan yang Menguak Misteri dan Mitos

Cerita berpusat pada konflik batin tokoh utama Maryam, diperankan oleh Clarestia Taufan.

“Ini adalah pengalaman horor paling intens sepanjang karier saya,” ungkap Clarestia.

Ia mengaku harus ekstra hati-hati mendalami peran yang penuh tekanan psikologis karena teror gaib yang dialami karakternya.

Baca juga : Cerita Frederika Cull dan Fahad Haydra Main di Racun Sangga, Horor Nyata dari Kalimantan

Selain Clarestia, film ini juga dibintangi Wafda Saifan, Debo Andryos, Maryam Supraba, Rukman Rosadi, Shaqeena Medina, Ayu Dyah Pasha, hingga Rahmat Ababil.

Menariknya, sosok Maryam asli yang menjadi inspirasi turut angkat suara.

“Ini bagian dari hidup saya. Saya ingin orang-orang memahami, bukan sekadar merasa takut,” ujarnya.

Proyek ini digarap bersama Legacy Pictures dan Mandela Pictures. VMS Studio menegaskan komitmennya menghadirkan karya bermakna: “Kami ingin menciptakan cerita yang relevan, menyentuh, dan mampu melintasi budaya.” (Z-10)



Editor : Gana Buana
