Film Horor Maryam: Janji dan Jiwa yang Terikat Angkat Kisah Nyata Teror Jin Jatuh Cinta, Tayang 18 September

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
SEBUAH teror supernatural siap menghantui layar lebar Indonesia. Maryam: Janji dan Jiwa Yang Terikat, produksi VMS Studio, resmi merilis poster dan trailer perdana. Film ini akan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia mulai 18 September 2025.
Terinspirasi dari kisah nyata, film ini mengisahkan pengalaman seorang perempuan yang diteror makhluk gaib yang jatuh cinta padanya. Dengan naskah karya Lele Laila dan Kinoi, film ini menawarkan pendekatan horor berbeda: menekankan suasana dan ketegangan mendalam ketimbang sekadar mengandalkan jumpscare.
“Maryam bukan hanya soal ketakutan visual, tapi juga menyelami kedalaman emosi dan spiritual,” ujar produser Tony Ramesh.
Cerita berpusat pada konflik batin tokoh utama Maryam, diperankan oleh Clarestia Taufan.
“Ini adalah pengalaman horor paling intens sepanjang karier saya,” ungkap Clarestia.
Ia mengaku harus ekstra hati-hati mendalami peran yang penuh tekanan psikologis karena teror gaib yang dialami karakternya.
Selain Clarestia, film ini juga dibintangi Wafda Saifan, Debo Andryos, Maryam Supraba, Rukman Rosadi, Shaqeena Medina, Ayu Dyah Pasha, hingga Rahmat Ababil.
Menariknya, sosok Maryam asli yang menjadi inspirasi turut angkat suara.
“Ini bagian dari hidup saya. Saya ingin orang-orang memahami, bukan sekadar merasa takut,” ujarnya.
Proyek ini digarap bersama Legacy Pictures dan Mandela Pictures. VMS Studio menegaskan komitmennya menghadirkan karya bermakna: “Kami ingin menciptakan cerita yang relevan, menyentuh, dan mampu melintasi budaya.” (Z-10)
Aktris Claresta Taufan mengakui bahwa perannya dalam film horor Maryam: Janji dan Jiwa yang Terikat merupakan tantangan terberat sepanjang kariernya.
Film Inang menggambarkan perjuangan perempuan melawan kekuatan jahat yang ingin mengambil alih kehidupan bayinya.
Oka Antara membagikan pengalamannya bekerja sama dengan Baim Wong dalam film horor misteri Sukma.
Aktor Fedi Nuril hadapi tantangan baru dalam kariernya lewat film horor Sukma garapan Baim Wong.
Sutradara sekaligus produser, Baim Wong, mengaku mendapat pengalaman berharga saat menggarap film horor terbarunya, Sukma.
Aktris Claresta Taufan mengakui bahwa perannya dalam film horor Maryam: Janji dan Jiwa yang Terikat merupakan tantangan terberat sepanjang kariernya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved