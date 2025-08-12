Baim Wong Sutradarai Film Sukma

Baim Wong(Instagram @baimwong)

SUTRADARA Baim Wong berbicara mengenai para aktor papan atas yang melibatkan diri dalam proyek pembuatan film layar lebar terbarunya, yang berjudul Sukma.

Dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (11/7), Baim secara emosional mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan para bintang film layar lebar seperti Christine Hakim hingga Oka Antara.

"Terima kasih, di sebelah-sebelah saya, mereka ini adalah orang-orang yang percaya sama visi saya," kata Baim dalam konferensi pers peluncuran poster dan cuplikan (trailer) ofisial film Sukma.

Baim juga menyebutkan nama Luna Maya, Kimberly Ryder hingga Fedi Nuril sebagai bagian dari jajaran pemain film Sukma, yang meyakini visi perfilman yang ia inginkan.

Selain itu, Baim menyebut para bintang yang bergabung di film Sukma adalah para aktor yang percaya dengan kualitas skenario yang ia tulis bersama penulis Gadis Kretek, Ratih Kumala.

Sebuah proses yang memakan waktu hingga satu tahun hanya untuk penulisan skenario, menurut Baim.

"Susah sekali saya bikin skenario ini," kata dia.

Baim juga mengklaim dirinya telah berusaha keras mencari cerita yang unik di tengah banyaknya film horor yang tayang setiap pekan di Tanah Air.

"Akhirnya kami dapatkan cerita yang berkembang dari sebuah ide tentang cermin yang kemudian seiring dengan jajaran pemain yang bergabung luar biasa kuat, turut menambah eksplorasi dan lapisan di dalamnya," ujar Baim.

Film Sukma menjadi proyek perdana Fedi Nuril membintangi film horor.

Film itu juga menjadi kolaborasi perdana Luna Maya bersama Christine Hakim.

Sukma mengikuti kisah seorang istri bernama Arini (Luna Maya) yang baru pindah bersama keluarganya ke kota kecil dan memulai hidup

baru di sebuah rumah antik.

Rumah yang diharapkan membawa kehidupan yang lebih baik untuk Arini, justru menyimpan misteri cermin kuno di ruang rahasia, serta sosok misterius ibu Sri (Christine Hakim).

Dalam poster resminya, Sukma menampilkan sebuah komposisi menarik dengan posisi Luna Maya dan Christine Hakim yang saling terbalik

bersisian di dalam bingkai cermin, terbagi oleh kaca yang retak.

Berada di belakang Luna, adalah Fedi Nuril dan Kimberly Ryder. Sementara di belakang Christine hadir Oka Antara dan Anna Jobling.

Film itu turut dibintangi Asri Welas, Krishna Keitaro, Amanda Soekasah, Giovanni Tobing, serta aktor cilik di antaranya Kiano Tiger Wong dan Kenzo Eldrago Wong.

Film Sukma dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 11 September 2025. (Ant/Z-1)