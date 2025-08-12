Film Panggilan Dari Kubur, Hadirkan Hubungan Ibu dan Anak Berbalut Horor Klasik

Para aktor yang membintangi film Panggilan Dari Kubur(MI/Dok Film Panggilan Dari Kubur )

FILM Panggilan Dari Kubur bakal segera tayang di bioskop, tepatnya 14 Agustus 2025. Itu merupakan film garapan sutradara Dyan Sunu Prastowo, dari rumah produksi Dunia Mencekam Studios dan Maxima Pictures.

Panggilan Dari Kubur menghadirkan horor klasik dengan pendekatan rasa kehilangan. Ceritanya berpusat pada keluarga yang kehilangan putri mereka, namun justru mendapati bahwa kematian sang anak bukanlah akhir melainkan awal dari teror yang datang dari alam kubur.

"Jadi di film ini kami mengambil background hubungan antara ibu dan anak yang kemudian bagaimana jika ini (hubungan) jadi sesuatu yang mengerikan atau hal yang teror gitu. Untuk selanjutnya kami sambungkan dengan treatment horornya," kata Sunu dalam konferensi pers, Senin (11/8).

Bagi Sunu, film Panggilan Dari Kubur lebih dari sebuah film horor yang penuh dengan hantu dan jumpscare. Lewat cerita yang berpusat pada rasa kehilangan ibu akan anaknya, dia ingin membagikan gambaran bentuk cinta ibu kepada sang buah hati dalam balutan horor.

"Saya ingin penonton merasakan bahwa kehilangan bisa menjadi pintu yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang tidak kita pahami. Finalnya, biarlah penonton sendiri yang memutuskan apakah mereka siap menerima panggilan itu,” imbuhnya.

Film Panggilan Dari Kubur dibintangi oleh Nirina Zubir, Firzanah Alya, Nugie, Muthia Datau, dan Septian Dwi Cahyo.

Berperan sebagai Alya, Nirina mengungkapkan kalau film ini bukan hanya menghadirkan rasa takut, tapi juga akan memberikan rasa sakit yang menyentuh.

“Di film ini, saya bermain sebagai seorang ibu yang kehilangan anak. Bukan cuma horor yang saya rasakan, tapi juga rasa sakit yang luar biasa. Jadi, penonton jangan kaget kalau film ini bikin takut sekaligus bikin hati sesak,” ungkap Nirina.

Sedangkan Firzanah Alya, yang memerankan sosok Yasmin, membagikan pengalaman yang menyeramkan saat proses syuting.

“Adegan paling sulit adalah saat saya harus tidur di tempat pemandian jenazah, dibungkus kain jarik, dan menahan napas. Itu saya lakukan sendiri tanpa pemeran pengganti. Rasanya… dingin, sunyi, dan menakutkan. Sampai orangtua saya yang menonton syutingnya ikut menangis,” sebutnya.

Panggilan Dari Kubur mengangkat kisah Alya (Nirina Zubir), yang bersama suaminya Raka (Nugie) dan putri mereka Yasmin (Firzanah Alya) berlibur ke rumah sang ibu, Bu Dewi (Muthia Datau), di sebuah desa terpencil.

Namun, liburan mereka berubah menjadi mimpi buruk ketika Yasmin mengalami kecelakaan tragis di sebuah danau dan meninggal dunia. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, jenazah Yasmin dikuburkan di halaman belakang rumah.

Namun, ketenangan tak bertahan lama. Setelah kembali ke Jakarta, Alya terus merasakan panggilan misterius dari putrinya. Ia pun kembali ke desa dan mendapati kuburan Yasmin telah kosong. Teror pun dimulai. Yasmin bangkit sebagai sosok mengerikan akibat kutukan lama, siapa pun yang dikuburkan di tanah itu akan hidup kembali dalam wujud menakutkan. (Z-1)