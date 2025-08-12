Labinak: Mereka Ada di Sini, Penulis Skenario Telusuri Darkweb demi Observasi

Film Labinak: Mereka Ada di Sini(MI/Abi Rama)

Film Labinak: Mereka Ada di Sini menyuguhkan ketegangan yang membelit, mengikuti kisah Najwa (Raihaanun), seorang ibu yang baru diterima sebagai guru di sekolah swasta elit. Hubungan Najwa dengan keluarga Bhairawa, pemilik yayasan sekolah, kian erat, hingga ia dan putrinya, Yanti (Nayla D), tinggal bersama mereka. Namun, di balik kemewahan rumah itu, serangkaian kejadian aneh mulai menghantui.

Di balik layar, penulis skenario Pratiwi Juliani, akrab disapa PJ, mengungkap bahwa naskah ini lahir dari riset intens selama tiga bulan, termasuk penelusuran ke sisi gelap internet, darkweb.

“Ternyata banyak literatur membuktikan kanibalisme memang ada. Pertanyaan saya: apakah praktik itu masih berlangsung? Jawabannya: ya, dan di darkweb bukti-buktinya nyata,” ujar PJ saat konferensi pers, Selasa (12/8).

Demi memahami fenomena ini, PJ bahkan terlibat langsung dengan komunitas tertentu, membuatnya sempat tak bisa dihubungi selama dua minggu. Ia juga melakukan wawancara dengan individu yang mengaku masih mempraktikkan kanibalisme.

“Menurut mereka, bagian tubuh manusia yang paling enak adalah telapak tangan," aku PJ lagi.

Temuan itu menjadi fondasi simbolisme dan kritik sosial dalam film. Labinak tak sekadar menawarkan sensasi horor, tapi juga mengingatkan bahwa ancaman bisa bersembunyi di sekitar kita.

“It can be you, it can be me. It can be everyone,” kata PJ.

Lewat kisah Najwa, penonton diajak merenung, di mana posisi kita sebenarnya di rantai makanan? (Z-10)