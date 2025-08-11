Film AI tentang Pangeran Diponegoro Siap Gebrak Bioskop

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
DALAM rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Mars Media menghadirkan AI Diponegoro Hero. Ini merupakan film edukasi sejarah yang mengangkat kisah perjuangan Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa yang terjadi dua abad silam.
Diproduseri oleh King Bagus, film ini berhasil diwujudkan dengan biaya produksi efisien sebesar Rp200 juta, tanpa mengurangi kualitas visual maupun kekuatan narasinya. Perpaduan teknologi kecerdasan buatan (AI) dengan cerita sejarah menjadikan AI Diponegoro Hero sebagai tontonan yang memikat sekaligus memberi wawasan, khususnya bagi generasi muda.
Pemutaran perdana akan berlangsung secara eksklusif pada 14 Agustus 2025 di Cinepolis Senayan Park mulai pukul 19.00 WIB. Selanjutnya, film ini dapat disaksikan secara gratis melalui platform www.Usky.ai.
"Film ini kami hadirkan bukan sekadar untuk hiburan, melainkan sebagai penghormatan terhadap sejarah bangsa dan tokoh Pangeran Diponegoro yang menginspirasi. Kami berharap generasi muda dapat kembali mengenal semangat juang beliau," ujar King Bagus, Produser AI Diponegoro Hero, dalam keterangannya, Senin (11/8).
Tiket pemutaran perdana dapat diklaim secara gratis melalui situs Blockvest.org. Cukup pilih menu Event, lalu lakukan proses klaim. Mengingat keterbatasan kursi, pemesanan lebih awal sangat dianjurkan.
Mari rayakan kemerdekaan dengan karya yang menginspirasi, memupuk rasa cinta tanah air, dan menghidupkan kembali semangat perjuangan bangsa melalui film AI Diponegoro Hero. (I-2)
