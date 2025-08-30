Era AI Agent Dimulai, AgentLabs Jadi Tonggak Baru Inovasi Qiscus

Qiscus resmi memperkenalkan AgentLabs dan inovasi lainnya dalam ajang tahunan Conversa 5.0.(MI/HO)

QISCUS, penyedia platform agentic customer engagement terdepan di Asia Tenggara, resmi memperkenalkan AgentLabs dan inovasi lainnya dalam ajang tahunan Conversa 5.0. Perubahan ini menandai transformasi besar Qiscus dalam membangun ekosistem AI yang lebih terintegrasi untuk membantu bisnis tumbuh melalui layanan pelanggan berbasis AI.

Qiscus mempertegas posisinya dalam mendefinisikan ulang peran AI di dunia bisnis dengan AgentLabs, dari sekadar automation tool menjadi AI Agent yang proaktif, humanis, dan mampu mengambil keputusan berbasis pengetahuan bisnis.

Peluncuran AgentLabs menjadi salah satu momen puncak di Conversa 5.0, yang mengusung tema Elevate Every Customer Experience with AI Agents.

Acara ini menghadirkan tokoh-tokoh industri dari BFSI, Healthcare, hingga Telco yang berbagi pengalaman nyata tentang implementasi AI Agent di organisasi mereka.

“Dengan AgentLabs, kami semakin dekat pada misi untuk memberdayakan percakapan global. Kami percaya masa depan interaksi antara bisnis dan pelanggan harus didukung oleh teknologi kelas dunia yang mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Inilah cara kami membawa bisnis di nusantara, Asia Tenggara, hingga dunia menuju standar baru interaksi pelanggan,” ujar CEO & Co-founder Qiscus Delta Purna Widyangga.

Banyak bisnis masih kesulitan mengadopsi AI karena prosesnya rumit, hasilnya tidak selalu akurat, dan sering kali tidak sesuai dengan karakter brand. AgentLabs hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan pusat inovasi AI Agent yang memudahkan implementasi, menjaga konsistensi brand persona, sekaligus memastikan interaksi pelanggan tetap relevan dan berkualitas.

Dengan pendekatan tersebut, bisnis dapat mempercepat perjalanan transformasi AI mereka tanpa harus mengorbankan akurasi maupun brand persona.

“AgentLabs tidak hanya membantu bisnis menjawab pertanyaan pelanggan, tetapi juga memastikan AI Agent dapat memahami konteks, mengambil keputusan, dan tetap konsisten dengan identitas brand. Inilah yang kami maksud dengan agentic AI, yaitu AI yang bukan hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan akurat dalam setiap interaksi.” ujar CTO & Co-founder Qiscus Evan Purnama.

Dalam kesempatan yang sama, Qiscus juga meluncurkan Helpdesk AI dengan teknologi Revelio AI Search di dalamnya. Fitur ini dirancang untuk menjawab tantangan klasik pelanggan yaitu sulit menemukan jawaban di artikel, informasi yang tidak relevan, atau butuh waktu lama menelusuri satu per satu. Kini pelanggan cukup bertanya dengan bahasa sehari-hari dan akan langsung mendapat jawaban, lengkap dengan referensi artikel serta opsi feedback.

Qiscus juga menghadirkan WhatsApp Call, yang memungkinkan bisnis melakukan panggilan suara langsung melalui WhatsApp untuk verifikasi cepat, konsultasi, maupun layanan premium yang lebih personal.

Didukung oleh kanal populer seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Email, dan berbagai channel lainnya, Qiscus menghadirkan solusi terpadu yang memungkinkan bisnis menjangkau pelanggan dimanapun mereka berada.

Dengan peluncuran produk terbaru ini, Qiscus menegaskan komitmennya untuk terus menjadi pionir dalam menghadirkan solusi AI yang relevan, berkelanjutan, dan berorientasi pada pertumbuhan bisnis di Asia Tenggara. (Z-1)