Gandeng Microsoft Indonesia, Infomedia Perkuat Layanan Contact Center Berbasis AI

Penandatanganan kerja sama Infomedia dan Microsoft untuk menghadirkan solusi Contact Center berbasis AI.(Dok. Infomedia)

PT Infomedia Nusantara (Infomedia) anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali menegaskan perannya sebagai pemimpin solusi layanan pelanggan berbasis teknologi dengan menghadirkan ekosistem Contact Center AI yang lebih komprehensif. Inovasi berbasis kecerdasan buatan itu dilakukan melalui kolaborasi strategis bersama Microsoft Indonesia. Bertempat di Kantor Pusat Infomedia di Jakarta, Infomedia dan Microsoft menyepakati untuk menghadirkan solusi Contact Center berbasis AI yang lebih cerdas di Indonesia.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Infomedia Eddy Sofryano bersama dengan Country General Manager Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir yang mencakup pengembangan solusi bersama, integrasi teknologi, dan inovasi pengalaman pelanggan, serta dukungan strategi Go-To-Market Collaboration untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan di ekosistem digital Indonesia yang dinamis.

“Kolaborasi ini bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi wujud komitmen Infomedia dalam menciptakan dampak nyata bagi pelanggan. Dengan dukungan AI dan platform digital komprehensif, kami membantu perusahaan meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan biaya, sekaligus menghadirkan solusi end-to-end yang relevan dengan kebutuhan industri. Inilah peran strategis Infomedia sebagai mitra transformasi bisnis di Indonesia,” ujar Eddy Sofryano.

Industri contact center di Indonesia tengah mengalami transformasi besar seiring meningkatnya ekspektasi pelanggan terhadap layanan yang lebih cepat, personal, dan konsisten di berbagai kanal (omnichannel). Dalam konteks ini, AI menjadi kunci untuk menghadirkan layanan yang cerdas dan efisien, mulai dari Conversational AI untuk melayani pelanggan otomatis, Agent Assist untuk mendukung agen secara real-time, hingga predictive analytics yang mampu mengantisipasi kebutuhan pelanggan sejak dini.

Percepatan adopsi teknologi ini mendorong Infomedia untuk menjalin kolaborasi dengan mitra global. Melalui langkah tersebut, Infomedia memastikan kapabilitas digitalnya terus berkembang, efisiensi operasional meningkat, serta kontribusinya terhadap agenda transformasi digital nasional semakin signifikan.

Dharma mengatakan, AI memiliki potensi besar untuk mentransformasi industri contact center dengan menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih cepat, lebih cerdas dan lebih personal. "Teknologi ini mendorong efisiensi, memberdayakan agen dan kami sangat antusias untuk mengeksplor berbagai peluang ini Bersama Infomedia," katanya.

Tingkatkan Nilai Tambah Layanan

Dengan posisi Infomedia yang kini mengelola ribuan agen contact center dan melayani berbagai sektor industri strategis di Indonesia, kolaborasi ini membuka peluang untuk meningkatkan nilai tambah layanan melalui co-innovation, pengembangan solusi industri spesifik, serta diversifikasi layanan yang mendukung pelanggan di berbagai sektor. Dengan demikian, pelanggan dipastikan merasakan pengalaman interaksi yang lebih personal, empatik, dan terpercaya, yang pada akhirnya memperkuat kepuasan serta loyalitas mereka.

Di antaranya dengan menghadirkan insight berharga bagi para pemangku kepentingan melalui kapabilitas AI, mulai dari Conversational AI dan Voice Intelligence hingga Customer Service Insights, yang mampu memahami intent pelanggan, menganalisis sentimen, dan menghasilkan transkripsi otomatis untuk memperkaya pengambilan keputusan berbasis data; Dengan mengkombinasikan keahlian Infomedia dalam managed services dan kapabilitas cloud serta AI milik Microsoft, kedua perusahaan siap menghadirkan solusi bisnis yang mempercepat transformasi digital, mengoptimalkan efisiensi, dan menjaga keunggulan kompetitif di era bisnis yang semakin dinamis.

Lebih lanjut, Infomedia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi Contact Center AI yang tidak hanya terstandarisasi secara kualitas, tetapi juga selaras dengan regulasi di Indonesia. Dengan dukungan Microsoft Security Copilot dan standar kepatuhan internasional (GDPR, ISO, SOC), setiap inovasi dipastikan berjalan tanpa mengorbankan kepercayaan serta keamanan data pelanggan.

Dengan standar kepatuhan ini, kolaborasi yang diusung Infomedia dan Microsoft tidak hanya menghadirkan teknologi yang canggih, tetapi juga menawarkan kepercayaan dan ketenangan bagi perusahaan di Indonesia dan kawasan regional yang membutuhkan layanan customer experience berkelas dunia. (H-3)