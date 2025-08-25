Telkom Luncurkan DigiHack 2025, Ajang Nasional Inovasi AI untuk Solusi Sosial

Telkom DigiHack 2025(Dok. Telkom Indonesia)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui komunitas talenta mudanya, Digistar Club, resmi meluncurkan DigiHack 2025, sebuah ajang hackathon nasional bertema “AI for Good, Empowering Innovation with Telkom Group”.

Program ini menjadi wujud nyata komitmen Telkom dalam melahirkan generasi inovator digital yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial serta semangat kolaborasi untuk menjawab tantangan bangsa di era percepatan teknologi dan otomatisasi.

DigiHack 2025 merupakan pre-event dari Innovillage, platform kolaboratif yang mendorong lahirnya inovator muda dalam menghadirkan solusi teknologi bagi berbagai tantangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kompetisi ini dirancang sebagai ruang terbuka bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, baik yang tergabung dalam jaringan Digistar maupun dari luar komunitas.

Kompetisi ini menargetkan 250 proposal ide inovatif yang akan diseleksi menjadi 50 tim semifinalis, hingga akhirnya terpilih 10 tim finalis terbaik. Seluruh finalis akan mengikuti rangkaian Hackathon Final Week pada 6–17 Oktober 2025 yang mencakup sesi mentoring eksklusif bersama para ekspert TelkomGroup dan mitra strategis.

Puncaknya, para peserta akan mempresentasikan solusi berbasis Minimum Viable Product (MVP) dalam sesi Awarding Day dan DigiCourse pada 19 Oktober 2025.

Dengan mengusung semangat kolaborasi dan inovasi berdampak, DigiHack 2025 mendorong peserta untuk menciptakan solusi berbasis AI yang menjawab isu-isu strategis, seperti pendidikan dan pembelajaran yang inklusif dan adaptif, akses kesehatan digital yang menjangkau dan bersifat prediktif, pengambilan keputusan sosial berbasis data intelligence, serta inisiatif inklusi digital hingga ke pelosok desa. Kompetisi ini menjadi ajakan terbuka bagi generasi muda untuk menjadikan teknologi sebagai alat pemberdayaan sosial yang bermakna dan berkelanjutan.

Pendaftaran DigiHack 2025 telah resmi dibuka mulai 19 Agustus hingga 12 September 2025. Seluruh calon peserta dapat melakukan pendaftaran melalui tautan bit.ly/RegistDigiHack2025.

DigiHack juga menjadi bagian dari komitmen Digistar Club dalam memperkuat peran komunitas talenta digital muda Indonesia. Melalui pendekatan terbuka (open innovation), Digistar Club berperan sebagai katalisator yang membangun ekosistem inovasi digital yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

“DigiHack 2025 kami hadirkan sebagai wadah yang mendorong keterlibatan aktif talenta digital Indonesia dalam menciptakan solusi berbasis teknologi untuk menjawab tantangan sosial yang nyata. Melalui Digistar Club, Telkom berkomitmen untuk menyiapkan ruang pertumbuhan yang inklusif dan kolaboratif bagi generasi muda. Kami berharap, program ini dapat menjadi batu loncatan bagi lahirnya inovator- inovator baru yang tidak hanya unggul secara teknis, tapi juga memiliki kepedulian dan kontribusi nyata terhadap kemajuan bangsa,” ujar VP HC Culture & Industrial Relations Telkom Iwan Setiawan.

Melalui DigiHack 2025, Telkom menegaskan perannya sebagai penggerak ekosistem inovasi digital nasional. Dengan menghadirkan ruang yang terstruktur, kolaboratif, dan berkelanjutan, Telkom berharap dapat mendorong lahirnya talenta muda yang berdaya saing global sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat.

Informasi terkini mengenai rangkaian DigiHack 2025 dan program lainnya dari Digistar Club dapat diikuti melalui akun Instagram tiap chapter Digistar, serta kanal pusat di @digistarclub dan @livingintelkom. (RO/Z-10)