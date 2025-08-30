Infomedia Gandeng Microsoft Perkuat Layanan Contact Center Berbasis AI

PT Telkom Indonesia perkuat layanan contact center berbasis AI(Dok. Telkom)

PT Infomedia Nusantara (Infomedia), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), menegaskan posisinya sebagai pemimpin solusi layanan pelanggan berbasis teknologi dengan menghadirkan ekosistem Contact Center AI yang lebih cerdas dan komprehensif. Langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis bersama Microsoft Indonesia.

Penandatanganan kerja sama dilakukan di Kantor Pusat Infomedia, Jakarta, oleh Direktur Utama Infomedia Eddy Sofryano dan Country General Manager Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir.

Ruang lingkup kolaborasi mencakup pengembangan solusi bersama, integrasi teknologi, inovasi pengalaman pelanggan, hingga strategi Go-To-Market Collaboration untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan di ekosistem digital Indonesia.

“Kolaborasi ini bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan komitmen kami untuk menciptakan dampak nyata bagi pelanggan. Dengan dukungan AI dan platform digital komprehensif, Infomedia membantu perusahaan meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan biaya, sekaligus menghadirkan solusi end-to-end yang relevan dengan kebutuhan industri,” ujar Eddy Sofryano.

Transformasi Industri Contact Center

Industri contact center Indonesia tengah bertransformasi seiring meningkatnya ekspektasi pelanggan akan layanan yang cepat, personal, dan konsisten di berbagai kanal (omnichannel). Teknologi AI menjadi kunci, mulai dari Conversational AI untuk layanan otomatis, Agent Assist real-time bagi agen, hingga predictive analytics yang mampu memprediksi kebutuhan pelanggan lebih awal.

Dalam konteks ini, Infomedia berkolaborasi dengan mitra global untuk memastikan kapabilitas digital terus berkembang, efisiensi operasional meningkat, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap agenda transformasi digital nasional.

Sinergi Infomedia dan Microsoft

Dharma Simorangkir menegaskan, “AI berpotensi besar mentransformasi industri contact center dengan menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih cepat, cerdas, dan personal. Teknologi ini bukan hanya mendorong efisiensi, tetapi juga memberdayakan agen, dan kami antusias mengeksplor berbagai peluang bersama Infomedia.”

Dengan pengelolaan ribuan agen contact center yang melayani berbagai sektor strategis, Infomedia membuka peluang co-innovation, pengembangan solusi industri spesifik, serta diversifikasi layanan lintas sektor. Hasilnya: interaksi pelanggan lebih personal, empatik, dan terpercaya; disertai insight berbasis AI seperti sentiment analysis, transkripsi otomatis, dan customer intent detection untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat.

Sinergi antara keahlian Infomedia dalam managed services dengan kapabilitas cloud dan AI Microsoft memastikan solusi bisnis yang mempercepat transformasi digital, menjaga efisiensi, serta mempertahankan keunggulan kompetitif di era bisnis dinamis.

Keamanan dan Kepatuhan

Infomedia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan Contact Center AI yang memenuhi standar kualitas sekaligus mematuhi regulasi di Indonesia. Didukung oleh Microsoft Security Copilot dan standar internasional (GDPR, ISO, SOC), setiap inovasi dipastikan berjalan tanpa mengorbankan keamanan maupun kepercayaan pelanggan.

Kolaborasi ini tidak hanya menghadirkan teknologi canggih, tetapi juga kepercayaan dan ketenangan bagi perusahaan di Indonesia dan kawasan regional yang membutuhkan customer experience kelas dunia. (Z-10)