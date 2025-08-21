Telkom Akselerasi Ekonomi Digital Melalui Teknologi AI

Perusahaan Digital Telco menandai perjalanan penting industri telekomunikasi di Indonesia.(Dok. Istimewa)

TRANSFORMASI PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menjadi perusahaan Digital Telco menandai perjalanan penting industri telekomunikasi di Indonesia. Telkom kini menghadirkan produk dan layanan digital untuk memperkuat layanan konektivitas yang sudah lama eksis. Transformasi ini tidak hanya menjawab kebutuhan pelanggan yang terus berkembang, tetapi juga menjaga pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

“Transformasi Telkom menjadi perusahaan Digital Telco merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk beradaptasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah,” ungkap Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi.

Sejalan dengan transformasi tersebut, Telkom tidak hanya fokus pada penguatan infrastruktur dan layanan konektivitas, melainkan juga membuka jalan bagi pemanfaatan teknologi baru yang mampu membawa lompatan besar bagi industri. Salah satu teknologi kunci yang menjadi katalisator transformasi digital adalah kecerdasan buatan (AI).

Baca juga : Bisnis B2B dan Data Center Diprediksi Genjot Peningkatan Pendapatan Telkom

Berdasarkan riset PwC, adopsi AI diperkirakan dapat meningkatkan PDB global sebesar 15 persen pada tahun 2035. Artinya, AI akan menjadi salah satu penggerak ekonomi paling kuat, dan bisnis yang berinvestasi lebih awal akan memiliki keunggulan kompetitif di masa mendatang.

Menyadari potensi tersebut, Telkom kini menghadirkan beragam produk dan layanan berbasis AI yang sudah dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan di berbagai sektor. Salah satunya adalah AI BigBox, yang telah terbukti membantu institusi, perusahaan, hingga Small Medium Enterprise (SME) dalam mengoptimalkan operasional harian dan meningkatkan produktivitas.

AI BigBox memiliki beragam kapabilitas, mulai dari Analytics, Machine Learning, Large Language Models (LLM), hingga Natural Language Processing (NLP). Teknologi ini tidak hanya ditawarkan ke pelanggan eksternal, tetapi juga telah diimplementasikan secara internal oleh Telkom untuk mendukung efisiensi operasional. Contohnya, pemanfaatan chatbot berbasis AI yang berhasil menekan biaya pemasaran layanan sekaligus meningkatkan kecepatan layanan pelanggan.

Baca juga : 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih bakal Ditopang Digi Koperasi

Chatbot dari AI BigBox mampu memproses lebih dari 300 ribu percakapan per jam dengan cepat dan akurat. Kemampuan ini membantu perusahaan meningkatkan efektivitas komunikasi dengan pelanggan, yang berdampak langsung pada peningkatan kepuasan dan penurunan jumlah keluhan.

Selain itu, AI BigBox juga dapat mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan kemampuan menganalisis percakapan publik dan sentimen di media sosial maupun media online, AI ini mampu mensintesis data menjadi insight relevan yang dapat digunakan institusi atau perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Komitmen Telkom di bidang AI juga diwujudkan melalui berbagai inisiatif lain, seperti pengembangan kapabilitas talenta digital serta program Center of Excellence. Program ini bertujuan menghubungkan praktisi AI dengan pelaku bisnis, sekaligus mendorong inovasi dan kolaborasi di bidang kecerdasan buatan.

“Kami yakin lewat inisiatif di bidang AI, Telkom dapat menghadirkan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh banyak pihak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital berkelanjutan,” tutup Faizal.

Ke depan, Telkom akan terus bertumbuh sebagai perusahaan Digital Telco yang berkomitmen mendukung Indonesia menuju kedaulatan digital, demi meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Temukan berbagai solusi digital Telkom di https://www.telkom.co.id/