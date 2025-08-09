Qorin 2 Dipastikan Segera Tayang di Bioskop, Hadirkan Aktor Fedi Nuril

FILM horor Qorin 2.(Dok. IG Rafi FIlms)

FILM horor Qorin 2 bersiap tayang di bioskop, itu merupakan sekuel dari film Qorin yang sukses meraup lebih dari 1 juta penonton pada 2022 lalu. Duo sutradara Ginanti Rona dan penulis Lele Laila kembali menggarap “Qorin 2”, film ini produksi oleh Rafi Films dan SL23.

Film Qorin 2 menceritakan kisah Fitri, seorang guru bimbingan penyuluhan (BP) muda, ingin mengungkap kasus perundungan yang menimpa salah satu muridnya. Tapi penyelidikan Fitri menuntunnya pada kenyataan menyeramkan lain, ketika dia menyaksikan orang-orang yang berkaitan dengan kasus itu satu per satu mati, namun kembali muncul esok harinya.

Rapi Films dan SL23 belum banyak mengungkap jajaran aktor yang bermain pada film tersebut, hanya aktor Fedi Nuril yang sudah dipastikan terlibat, hal itu diketahui dari video first look yang telah diunggah di sosial media .

"Film Qorin telah terbukti diterima dengan baik oleh masyarakat. Kami senang mengabarkan bahwa sekuelnya akan segera tayang di bioskop dan sedang dalam tahap post produksi. Bagi pencinta film sebelumnya pasti bakal terhibur akan film yang kami garap ini," kata Produser Rapi Films, Sunil Samtani, dalam keterangan pers, Sabtu (9/8).

CEO SL23 & Produser Film “Qorin 2” Susanti Dewi menyampaikan antusiasmenya, dia menyebut bahwa film ini akan tampil lebih mencekam dengan pendekatan isu yang relevan di masyarakat

"SL23 dengan bangga mengumumkan kelahiran Qorin 2, sekuel yang lebih mencekam, lebih gelap, mengangkat isu yang relevan dengan kehidupan kita pada hari ini. Kami berkomitmen untuk menghadirkan kisah yang tidak hanya membuat penonton terpukau, namun juga tergerak untuk membicarakan pesan di belakangnya. Dan kali ini, kami senang bisa berkolaborasi dengan Rapi Film untuk membawa teror dan pesan penting ini ke layar lebar," jelas Susanti.

Untuk diketahui, Qorin adalah film horor produksi IDN Pictures yang disutradarai oleh Ginanti Rona. Dirilis pada Desember 2022, film ini meraih kesuksesan komersial dengan lebih dari 1,3 juta penonton di bioskop Indonesia. Qorin juga tampil kuat di box office Malaysia, menandai keberhasilan regional yang jarang dicapai film horor Indonesia.

Berlatar di sebuah sekolah berasrama, kisahnya mengeksplorasi ritual kelam dan kekuatan supranatural, menggema di kalangan penonton muda berkat narasi segar, atmosfer mencekam, dan tokoh perempuan yang kuat. Qorin membuktikan tingginya minat pasar terhadap cerita horor yang berakar lokal namun dikemas modern dan relevan bagi kaum muda. (H-3)