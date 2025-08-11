El Putra Sarira Mengaku Jago Tarik Tambang Saat SMP

Headline
AKTOR pemeran Rangga dalam film Rangga & Cinta: The Rebirth of Ada Apa Dengan Cinta, El Putra Sarira, mengaku terakhir kali mengikuti lomba 17 Agustus saat duduk di bangku SMP, dan paling jago tarik tambang.
"Dulu paling jago tarik tambang, karena itu kan butuh kekompakan tim," kata El, dikutip Senin (11/8).
Saat SMA di Jayapura, pria asal Manokwari, Papua Barat itu cenderung menjadi panitia acara 17 Agustus atau perayaan hari kemerdekaan.
El mengaku suka kerja sama tim, terutama saat mengoordinasi kegiatan bersama-sama dari balik layar.
Sementara pemeran Cinta, Harleyava 'Leya' Princy memiliki kenangan manis soal lomba 17 Agustus karena memenangi lomba balap karung di sekolah.
"Aku selalu menang balap karung karena sengaja memilih satu tim dengan teman yang jago lari," kata Leya.
Berbeda dengan lomba balap karung, Leya mengatakan ia selalu kalah kalau diajak mengikuti lomba makan kerupuk.
Sedangkan pada lomba tarik tambang, ia lebih menjagokan teman-teman kelasnya karena walaupun badannya kecil-kecil, tapi tenaga mereka cukup kuat.
Acara perayaan hari kemerdekaan selalu bisa memberikan pengalaman yang berkesan untuk Leya.
Ia selalu menyukai momen-momen tersebut karena waktunya bisa dihabiskan bersama teman-teman sekolahnya.
"Esensi dari perlombaan kan bukan hanya soal menang atau kalah, melainkan proses dan pengalaman yang didapat bersama teman-teman,"
kata Leya.
Menyambut perayaan hari kemerdekaan ke-80 pada 17 Agustus mendatang, kedua aktor berharap Indonesia semakin maju dan anak-anak muda di dalamnya semakin luar biasa.
"Semoga kita bisa sama-sama ikutan merangkul satu sama lain. Dan melihat semuanya di kacamata yang lebih indah," kata Leya.
Film Rangga & Cinta: The Rebirth of Ada Apa Dengan Cinta akan mulai tayang di bioskop pada 2 Oktober 2025, bertepatan dengan hari ulang tahun sutradara Riri Riza ke-55 tahun.
Mira Lesmana bersama Nicholas Saputra dan Toto Prasetyanto menjadi produser film Rangga & Cinta, yang disutradarai Riri Riza dan diproduksi Miles Film. (Ant/Z-1)
