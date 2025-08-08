7 Artis WNA yang Sukses Berkarier di Indonesia

Artis berstatus WNA, Hannah Al Rashid.(Dok. Antara)

INDUSTRI hiburan Tanah Air semakin berwarna dengan kehadiran artis asing atau WNA (Warga Negara Asing) yang meniti karier di Indonesia. Meski berasal dari luar negeri, mereka sukses menyesuaikan diri dengan budaya lokal dan menjadi idola masyarakat.

Berikut adalah 7 artis WNA yang sukses di Indonesia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia hiburan nasional.

1. Jirayut Afisan, Thailand

Penyanyi muda asal Thailand ini mulai dikenal publik Indonesia lewat ajang Dangdut Academy Asia (D’Academy Asia) 2018. Meskipun tidak menjadi juara, Jirayut berhasil memikat hati penonton dan kini aktif sebagai pembawa acara, penyanyi, dan entertainer di berbagai program televisi.

2. Lee Jeong Hoon, Korea Selatan

Lee Jeong Hoon adalah mantan anggota boyband Korea, HITZ, yang memilih berkarier di Indonesia. Selain merilis lagu solo, ia juga tampil dalam acara TV, sinetron, dan menjadi presenter. Kepribadiannya yang hangat membuatnya disukai banyak orang.

3. Katty Butterfly, Thailand

DJ asal Thailand ini dikenal karena gayanya yang enerjik dan unik. Katty sukses berkarier sebagai DJ, selebgram, dan bintang video musik. Ia bahkan pernah membintangi berbagai acara hiburan lokal yang meningkatkan popularitasnya.

4. Miller Khan, Malaysia/Canada

Aktor berdarah Malaysia dan Canada ini populer lewat perannya dalam film dan sinetron, seperti Cintapuccino. Miller dikenal sebagai aktor dan model, dan telah lama menetap serta bekerja di industri hiburan Indonesia.

5. Sacha Stevenson, Canada

Sacha awalnya datang ke Indonesia sebagai guru bahasa Inggris. Ia kemudian dikenal lewat video-video lucu di YouTube tentang kehidupan di Indonesia. Kini, Sacha sukses sebagai komika, content creator, dan selebritas media sosial.

6. Hannah Al Rashid, Inggris

Aktris berdarah Inggris-Bugis ini memulai karier di Indonesia sejak 2008. Hannah dikenal lewat film-film seperti Aruna & Lidahnya dan aktif dalam isu-isu sosial. Ia merupakan aktris papan atas yang dikenal memiliki wawasan luas dan berbakat.

7. Haruka Nakagawa, Jepang

Haruka adalah mantan anggota AKB48 yang kemudian pindah ke Indonesia untuk bergabung dengan JKT48. Ia berhasil membangun karier sebagai entertainer, komedian, dan pembawa acara TV di Indonesia.

Kesimpulan

Kehadiran para artis WNA yang sukses di Indonesia membuktikan bahwa dunia hiburan Tanah Air sangat terbuka bagi siapa pun yang memiliki semangat, talenta, dan ketulusan untuk beradaptasi.

Dengan kerja keras dan dedikasi, mereka telah membuktikan bahwa perbedaan latar belakang bukanlah penghalang untuk bersinar di industri hiburan Indonesia. (Z-10)