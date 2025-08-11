Isyana Sarasvati Mengaku Terinspirasi oleh Gaya Bermusik Iwan Fals

Iwan Fals dan Isyana Sarasvati(Instagram @iwanfals)

PENYANYI Isyana Sarasvati mengaku terinspirasi dengan gaya bermusik musisi senior Iwan Fals yang menurutnya bebas, jujur, dan apa adanya.

"Om Iwan Fals itu sangat otentik sehingga menjadi salah satu inspirasi saya dalam berekspresi," kata Isyana saat konferensi pers peluncuran soundtrack film Panji Tengkorak, dikutip Senin (11/8).

Rasa kagum Isyana terhadap Iwan Fals telah ditunjukkan berkali-kali dengan mengundang musisi kawakan itu sebagai bintang tamu dalam konser tunggalnya.

"Dalam Lexiconcert di Bali dan Lexicon Home Online Concert saat pandemi, itu saya kan juga mengundang Om Iwan Fals. Makasih ya om udah menjadi bagian dari perjalanan Isyana," kata Isyana.

Isyana Sarasvati juga menceritakan tantangan dalam berkolaborasi dengan Iwan Fals dalam membawakan lagu Bunga Terakhir ciptaan Bebi Romeo untuk mengisi soundtrack film animasi Panji Tengkorak.

Meski sulit menyatukan dua karakter suara yang diibaratkan oleh Isyana seperti kutub utara dan kutub selatan, namun dengan latihan berulang-ulang bersama Iwan hingga 30 kali menjadi resep mereka dalam membangun harmoni.

Isyana mengatakan aransemen lagu Bunga Terakhir yang dinyanyikan bersama Iwan Fals dikerjakan oleh musisi Lafa Pratomo.

Pengisi suara karakter Panji Tengkorak Denny Sumargo (Densu), mengatakan lagu Bunga Terakhir menjembatani cerita Panji Tengkorak. Terutama bagian lirik, "Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah."

Dalam video klip lagu yang dirilis pada 7 Agustus itu, kedua penyanyi menggunakan rias wajah bertema Panji Tengkorak.

Musisi senior Iwan Fals mengaku menyanyi dengan riasan wajah merupakan pengalaman pertama baginya. Selain itu, menyanyikan lagu Bunga Terakhir bersama Isyana menjadi energi baru untuk Iwan Fals

Iwan mengatakan perasaannya pernah bergejolak seperti Panji Tengkorak karena ditinggal orang-orang yang ia cintai menjelang tahun kepopuleran lagu Bunga Terakhir.

"Lagu ini terasa personal buat saya, sehingga menyanyikannya bersama Isyana mampu memberikan energi," pungkas Iwan. (Ant/Z-1)