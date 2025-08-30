Nyaris Bubar, Casette Tape Malah Lahirkan Single Newsflash

Casette Tape(MI/HO)

TRIO pop alternatif Cassette Tape merilis Newsflash, single terbaru mereka yang paling personal hingga saat ini.

Alih-alih sekadar bercerita, lagu ini mengajak pendengar untuk ikut merasakan beban emosional dan dilema saat harus meninggalkan sesuatu atau seseorang.

Newsflash lahir dari momen krusial yang nyaris membubarkan Cassette Tape. Sang vokalis, Sarah Azka, dihadapkan pada pilihan sulit antara melanjutkan pendidikan magister (S2) atau tetap berkarier di dunia musik bersama bandnya.

Momen yang berpotensi menjadi kabar buruk bagi kelangsungan band ini justru menjadi pemantik semangat untuk segera merampungkan album debut mereka yang telah lama dinantikan, Records 2 Relate 2.

"Lagu ini menggambarkan beban ganda antara menanggung perasaan bersalah, sembari membantu orang yang kita sayangi untuk memproses dan menerima kenyataan," ungkap Sarah Azka, yang menyebut Newsflash sebagai salah satu lagu paling jujur yang pernah ia tulis.

Proses penulisan lagu ini dimulai sesaat setelah pertemuan emosional ketiga personel yang membahas potensi kepergian sang vokalis.

Bermodalkan draf di catatan pribadinya, Azka menulis bait pertama sebelum akhirnya dikembangkan dalam sesi workshop bersama Farrel Cahyono (bassist) dan Joe Pramudio (guitarist).

Secara musikal, Newsflash mengeksplorasi sound yang didominasi oleh synthesizer. Pilihan ini secara sadar mewakili avoidant tendencies, kecenderungan untuk lari dari masalah, sebuah pola yang diakui Azka datang dari pengalaman personalnya dan sering kali mendatangkan rasa bersalah karena mengecewakan orang lain.

Untuk mendukung narasi lagu, Cassette Tape meluncurkan kampanye promo tematik yang menyerupai perusahaan berita. Mereka juga merilis laman interaktif khusus, https://www.cassettetape.fun/newsflash, hasil koding mandiri dari Azka sendiri.

Melalui situs ini, para penggemar yang dijuluki Tapeheads dapat menyalurkan kreativitas dengan membuat berita versi mereka sendiri menggunakan fitur auto-generated content yang tersedia.

Newsflash menjadi penanda penting dalam perjalanan Cassette Tape menuju perilisan album debut mereka yang akan datang, Records 2 Relate 2, yang akan berisi 14 lagu seputar cinta dan kehidupan dari sudut pandang usia 22 tahun.

Newsflash sudah dapat didengar di seluruh layanan musik digital sejak 27 Agustus 2025, beserta video musiknya di hari yang sama. (Z-1)