Devin Kennedy Rilis EP Blue Skies

PENYANYI, penulis lagu, produser, dan multiinstrumentalis asal Amerika Serikat (AS) Devin Kennedy telah merilis EP terbarunya Blue Skies.

Menyajikan perpaduan multigenre yang mencakup pop, R&B, dan alternatif khas Devin, EP Blue Skies hadir dengan focus track All Because I Love Someone.

"Blue Skies membahas tentang melambankan hidup untuk menyadari hal-hal baik di sekitar kita. Momen-momen sunyi, orang-orang yang kita cintai, dan keindahan di keseharian kita," ujar Devin.

Single All Because I Love Someone menjadi single utama di perilisan EP ini. Sebuah lagu bernuansa R&B dan pop, lagu tersebut membahas tentang usaha kita untuk menemukan orang yang tepat.

"Lagu ini tentang menurunkan tembok-tembok kita," ujar Devin. "Yaitu untuk momen-momen saat cinta membuat kita mempercayai seseorang dan melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan sebelumnya,"

Lagu terbaru Kennedy dirilis menyusul sederet single yang baru-baru ini ia bagikan yaitu I Don't Want to Move On, Ahead of Myself, dan Everywhere All the Time, yang masuk ke playlist New Music Friday di berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia.

Lagu-lagu tersebut turut mengukuhkan sosok Devin sebagai salah satu musisi global yang patut diperhitungkan. (Z-1)