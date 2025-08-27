Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Devin Kennedy Rilis EP Blue Skies

Basuki Eka Purnama
27/8/2025 09:22
Devin Kennedy Rilis EP Blue Skies
Devin Kennedy(MI/HO)

PENYANYI, penulis lagu, produser, dan multiinstrumentalis asal Amerika Serikat (AS) Devin Kennedy telah merilis EP terbarunya Blue Skies. 

Menyajikan perpaduan multigenre yang mencakup pop, R&B, dan alternatif khas Devin, EP Blue Skies hadir dengan focus track All Because I Love Someone.

"Blue Skies membahas tentang melambankan hidup untuk menyadari hal-hal baik di sekitar kita. Momen-momen sunyi, orang-orang yang kita cintai, dan keindahan di keseharian kita," ujar Devin.

Single All Because I Love Someone menjadi single utama di perilisan EP ini. Sebuah lagu bernuansa R&B dan pop, lagu tersebut membahas tentang usaha kita untuk menemukan orang yang tepat. 

"Lagu ini tentang menurunkan tembok-tembok kita," ujar Devin. "Yaitu untuk momen-momen saat cinta membuat kita mempercayai seseorang dan melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan sebelumnya,"

Lagu terbaru Kennedy dirilis menyusul sederet single yang baru-baru ini ia bagikan yaitu I Don't Want to Move On, Ahead of Myself, dan Everywhere All the Time, yang masuk ke playlist New Music Friday di berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia. 

Lagu-lagu tersebut turut mengukuhkan sosok Devin sebagai salah satu musisi global yang patut diperhitungkan. (Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
