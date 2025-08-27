Devin Kennedy Rilis EP Blue Skies

Headline
PENYANYI, penulis lagu, produser, dan multiinstrumentalis asal Amerika Serikat (AS) Devin Kennedy telah merilis EP terbarunya Blue Skies.
Menyajikan perpaduan multigenre yang mencakup pop, R&B, dan alternatif khas Devin, EP Blue Skies hadir dengan focus track All Because I Love Someone.
"Blue Skies membahas tentang melambankan hidup untuk menyadari hal-hal baik di sekitar kita. Momen-momen sunyi, orang-orang yang kita cintai, dan keindahan di keseharian kita," ujar Devin.
Single All Because I Love Someone menjadi single utama di perilisan EP ini. Sebuah lagu bernuansa R&B dan pop, lagu tersebut membahas tentang usaha kita untuk menemukan orang yang tepat.
"Lagu ini tentang menurunkan tembok-tembok kita," ujar Devin. "Yaitu untuk momen-momen saat cinta membuat kita mempercayai seseorang dan melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan sebelumnya,"
Lagu terbaru Kennedy dirilis menyusul sederet single yang baru-baru ini ia bagikan yaitu I Don't Want to Move On, Ahead of Myself, dan Everywhere All the Time, yang masuk ke playlist New Music Friday di berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia.
Lagu-lagu tersebut turut mengukuhkan sosok Devin sebagai salah satu musisi global yang patut diperhitungkan. (Z-1)
