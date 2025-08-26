Nadine Makalew Rilis Album Debut Time Traveller

Nadine Makalew(MI/HO)

PENYANYI-PENULIS lagu multitalenta Nadine Makalew telah merilis album terbarunya yang sangat dinantikan, Time Traveller, pada Agustus 2025.

Kumpulan karya Nadine Makalew bagaikan roller coaster yang mencerminkan dirinya mencari identitas dan mengarungi tantangan-tangan yang dilewati oleh Nadine ketika hidup merantau di luar.

Time traveller ini menyelami sebuah perjalanan mengharukan dalam menyelaraskan kenangan indah dengan berbagai tantangan hidup di masa kini sambil tetap menggenggam harapan akan hari esok yang lebih cerah.

Time Traveller mengeksplorasi perjuangan untuk bangkit dari masa lalu yang diwarnai momen-momen berharga sarat makna seperti cinta, bergulat dengan berbagai kesulitan dan tantangan hidup di masa kini, sekaligus tetap memupuk asa untuk masa depan yang lebih baik.

Lagu ini merupakan refleksi mendalam yang sangat personal, terinspirasi oleh pengalaman Nadine saat tinggal di luar negeri hingga dirinya kembali ke tanah air.

Sejak debutnya di 2020, Nadine Makalew telah memikat para pendengar dengan musiknya yang kaya rasa dan introspektif.

Tiga single sebelumnya, The Other Side, Spell on Me, dan Better Future telah memantapkan posisinya sebagai penyanyi-penulis lagu perempuan Indonesia berkarakter suara unik dalam genre pop.

Melalui Time Traveller, Nadine terus menunjukkan bakatnya dalam menciptakan musik yang menyentuh hati dan mengajak pendengar untuk pergi ke dimensi lagu yang berbeda.

Lagu ini ditulis dan diproduksi oleh Nadine Makalew, dengan bantuan produksi dari kolaboratornya Richard Bernhard, yang memainkan peranan penting dalam mewujudkan visi sonik dari lagu tersebut.

Kolaborasi ini merayakan perpaduan antara kreativitas dan keahlian dalam bermusik, memastikan Time Traveller menyentuh level terdalam spektrum emosional para pendengarnya.

Single Trust In you dan Again & Again akan menjadi rilisan single di tahun 2025 dan juga merupakan bagian dari debut album perdana Nadine Makalew bertajuk Time Traveller, yang akan dirilis akhir tahun ini.

Perilisan album perdana Nadine akan dilengkapi dengan showcase album pertamanya di Jakarta dan masih banyak kejutan lainnya.

Nadine Makalew mengundang para pendengar untuk bergabung bersamanya mengarungi perjalanan musikal bertemakan kenangan, perjuangan, dan harapan, dibalut oleh lirik-lirik yang kuat dan menggugah. (Z-1)