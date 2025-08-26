The Radiostar Rilis Single Retorika Ilusi

The Radiostar(MI/HO)

BAND britpop asal Bandung The Radiostar kembali merilis karya terbaru mereka yang berjudul Retorika Ilusi, single kedua menyusul kesuksesan single pertama Euforia Ego.

Dirilis di bawah naungan Raspati Record, Retorika Ilusi hadir dengan pendekatan yang lebih dewasa dan reflektif.

Lewat lirik-lirik metamorphosis, lagu ini mengajak pendengar untuk melihat kembali kenyataan di sekitar tentang bagaimana kita menyikapi dunia yang terus berubah.

"Kami percaya musik yang baik tidak hanya terdengar indah, tapi juga punya makna" ujar gitaris The Radiostar Davi Duff.

"Kita ingin menghadirkan lagu yang tidak hanya bisa dinikmati secara musikal, tetapi juga membangkitkan pemikiran. Ini tentang melihat lebih dalam di balik apa yang tampak," ungkap Mame, vokalis The Radiostar.

Retorika Ilusi memotret bagaimana kata-kata bisa menjadi alat untuk membentuk persepsi, bahkan terkadang menutupi kenyataan.

Melalui aransemen musik yang kuat dan atmosferik, The Radiostar menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kesadaran di tengah arus informasi dan janji-janji yang tidak selalu sejalan dengan realita.

Dengan aransemen yang tetap membawa karakter khas britpop, gitar yang penuh atmosfer, beat yang stabil namun dinamis, lagu ini memperkuat karakter musikalitas dan pesan yang ingin mereka sampaikan sebagai musisi. (Z-1)