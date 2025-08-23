Band Pendatang Baru Sound Of South Rilis Single See You

Headline
BAND pop rock alternatif Sound Of South resmi merilis single perdana mereka yang berjudul See You, Jumat (22/8), di Langit Seduh Selatan, Jakarta Selatan.
Single yang memadukan melodi pop rock dan indie pop ini terinspirasi dari sejumlah band ternama dari luar maupun lokal, seperti Coldplay, Reality Club, The 1975, dan Day6.
Lagu See You membawakan tema universal tentang perasaan cinta yang tidak berbalas.
Lirik lagu ini menceritakan perjalanan emosional seseorang yang masih terjebak pada perasaan lama dari fase penolakan, kemudian kegelisahan, hingga akhirnya menemukan titik keikhlasan untuk menerima kenyataan meski perasaan itu tak pernah terbalas.
Lirik lagu See You ditulis oleh Bintang, bassist Sound Of South, yang ternyata diambil dari kisah nyata yang dialami salah seorang temannya.
“Lagu ini awalnya saya tulis berdasarkan kisah dari seorang teman yang saya saksikan secara langsung bagaimana proses ia mencoba untuk move on selama 4 tahun menaruh perasaan secara sepihak,” ungkap sang bassist saat menyelenggarakan perayaan debut Sound Of South.
Sound Of South berharap melalui karya ini mereka mampu menghadirkan kesan emosional bagi pendengar.
Dari kisah di balik lagu, Bintang juga menambahkan bahwa ia merasa lagu ini mungkin akan relate dengan banyak orang di luar sana yang mengalami kisah serupa.
“Walaupun kisahnya pahit dan terkesan sedih, kami ingin kelak yang mendengarkannya tidak merasa sendiri,” ujarnya. (Z-1)
