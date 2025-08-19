Hayley Williams Rilis Video Musik untuk Single Glum

Hayley Williams(MI/HO)

AWAL bulan ini, Hayley Williams mengejutkan kita semua lewat perilisan koleksi 17 single yang diproduseri oleh Daniel James. Hari ini, Selasa (19/8), Williams merilis video klip untuk single Glum, yang disutradarai rekan satu bandnya di Paramore, Zac Farro dan AJ Gibboney.

Setelah menyelesaikan kontrak 20 tahun lebihnya dengan Atlantic Records yang dulu Williams tandatangani saat ia masih remaja, pada Desember 2023, Paramore akhirnya mengumumkan mereka resmi menjadi band independen.

Koleksi 17 lagu milik Williams dirilis lewat Post Atlantic besutannya dan didistribusikan oleh Secretly Distribution.

Williams dan Daniel James menulis, memainkan, dan merekam berbagai instrumen di tiap lagu dalam koleksi 17 single baru ini.

Selain mereka, ada juga kontribusi dari Brian Robert Jones dan Joey Howard, serta kontribusi dari Jim-E Stack di lagu True Believer, yang saat ini duduk di posisi #1 chart Billboard Alternative Digital Sales.

Williams, baru-baru ini, juga merilis video musik Ego Death At A Bachelorette Party, yang disutradarai Zachary Gray.

Kampung halaman Williams, Nashville, menjadi latar video musik tersebut. Williams terlihat berkeliling kota seraya ia berkontemplasi bersama politisi Justin Jones, serta bernyanyi di sebuah bar karaoke.

Musikalitas dan talenta Williams dipamerkan sepenuhnya lewat 17 single di koleksi musik ini. Single Mirtazapine, yang bernuansa alt-rock akhir dekade 90-an adalah sebuah surat cinta untuk obat antidepresan.

Williams menggunakan pendekatan lain dari segi vokal di lagu Glum ketika sejumlah vocal preset menghasilkan efek tertentu yang mencerminkan rasa kesepiannya.

Di lagu Whim, Williams menghormati kampung halamannya yaitu Nashville dari segi lirik yang ditulis di atas musik bernuansa Americana.

Sementara itu, di lagu Ice in My OJ, kita dapat mendengar lirik-lirik paling berani dan humoris dari Williams, lengkap dengan produksi musik yang kuat.

Para penggemar setia Paramore mungkin akan langsung mengenali chorus Ice In My OJ. Sebab, Williams pertama kali menyanyikannya pada 2004 di lagu Jumping Inside oleh the Mammoth City Messengers.

Koleksi musik terbaru dari Williams ini menampilkan berbagai sisi dan dinamisme musik sepanjang karirnya. Tujuh belas lagu ini adalah hasil karya seorang seniman berbakat penuh hasrat, didorong oleh keinginan untuk terus mendobrak batasan genre dengan semangat eksplorasi kreatif yang kuat. (Z-1)