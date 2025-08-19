Drown Confessional Rilis Single Ruang Sempit

Artwork Drown Confessional(MI/HO)

SETELAH meramaikan dunia musik dengan dua single sebelumnya, Drown Confessional kembali meluncurkan karya terbaru, single ketiga berjudul Ruang Sempit.

Lagu ini menyuguhkan tema yang berbeda dari karya-karya sebelumnya, berfokus pada realitas perasaan yang terpendam dalam hubungan percintaan, pertemanan, maupun lingkungan kerja.

Lirik Ruang Sempit menggambarkan situasi di mana seseorang merasa tidak semua masalah harus diungkapkan.

Baca juga : Pusakata Rilis Single Mengenang Hari Ini

Makna lagu ini bersifat universal, yaitu bahwa tekanan emosional yang muncul dari luka yang dialami pada akhirnya dapat membawa kebahagiaan sejati.

Lagu ini menjadi cerminan dari pengalaman sehari-hari banyak orang yang memilih untuk menghadapi tantangan emosional secara pribadi.

Baca juga : Farel Prayoga Berkolaborasi dengan Etenia Croft Rilis Indonesiaku

Ruang Sempit diciptakan oleh Andhika Dewangga dan diproduksi oleh Tyo. Dalam proses produksinya, Tyo menyajikan aransemen musik yang berbeda dan lebih segar, memberikan nuansa baru yang unik bagi para pendengar.

Kolaborasi keduanya berhasil menciptakan karya yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga secara musikal menawarkan eksplorasi baru.

Single Ruang Sempit sudah tersedia di seluruh platform streaming musik digital. (Z-1)