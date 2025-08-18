Farel Prayoga Berkolaborasi dengan Etenia Croft Rilis Indonesiaku

Headline
DI 2025, Farel Prayoga dan Etenia Croft merilis lagu kolaborasi berjudul Indonesiaku bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Duet kolaborasi apik dengan tema semangat persatuan dan mencintai keberagaman Indonesia menjadi sebuah duet yang begitu tepat dan hangat yang dilakukan oleh duo penyanyi ini.
Lirik lagu Indonesiaku yang menggambarkan sebuah kecintaan dan kebanggaan terhadap kekayaan dan keberagaman Indonesia tercinta kita dinyanyikan secara kompak oleh Farel Prayoga dan Etenia Croft.
Selain itu, bila kita melihat langsung video klip yang dibuat dengan sangat apik ini, disutradarai oleh Marvel Marlon sekaligus song writer, menampilkan tiga set utama: keindahan lanskap alam Bali, penampilan band lengkap, dan panggung yang begitu megah diiringi koreografi penari dari Sandrina Mazzaya serta baju-baju daerah dari berbagai daerah di Indonesia yang menambah lengkap kesempurnaan lagu Indonesiaku ini.
Lagu Indonesiaku ini diaransemen oleh musisi kenamaan Indonesia, Ronald Steven. Kita dapat melihat bahwa garapan musik ini begitu serius dengan langsung dibawakan Ronald Steven bersama Ray Prasetya dan Mecko Kaunang tiga musisi dalam aransemen band langsungnya. (Z-1)
Lagu Selalu Bersama merupakan ucapan syukur dan terima kasih mendalam dari Etenia Croft kepada kedua orangtuanya.
Gapai Bintang adalah single keempat dari Etenia Croft yang saat ini sudah dapat di-streaming di seluruh kanal musik dan video musiknya juga dapat langsung di tonton di kanal youtube Etenia Croft.
Lagu Jangan Bersedih, yang merupakan karya dari Etenia Croft dan Marvel Marlon, memiliki konsep video musik dengan alur cerita jelas dan cara pengambilan gambar sangat profesional.
Video klip Semua Rasa menampilkan Farel Prayoga dan Etenia Croft dengan suara merdu dan ciri khas masing-masing yang membuat kolaborasi ini terasa sangat apik.
Musik aransemen pada Mengenang Hari Ini sungguh berbeda dari biasanya. Proses pembuatannya dinamis, menjadikan komposisinya pun penuh dinamika.
Lagu Teruntuk Dirimu dari The Lantis disiapkan sebagai lagu perpisahan kepada mantan yang toxic dan manipulatif.
Imprisoned merupakan pembuka jalan menuju album penuh yang dijanjikan akan menjadi karya paling personal dan ambisius secara musikal dari Azel.
Ara Grace telah jatuh cinta pada dunia bisnis, tapi katanya musik tetap menjadi bagian tak terpisahkan, dia tetap akan kembali ke musik.
Lewat lagu Menarilah dengan Jiwamu, Isyana Sarasvati mengajak pendengarnya untuk merayakan keberadaan dan pencapaian diri sendiri, sekecil apapun langkah yang berhasil diambil.
