Farel Prayoga Berkolaborasi dengan Etenia Croft Rilis Indonesiaku

Farel Prayoga dan Etenia Croft(MI/HO)

DI 2025, Farel Prayoga dan Etenia Croft merilis lagu kolaborasi berjudul Indonesiaku bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Duet kolaborasi apik dengan tema semangat persatuan dan mencintai keberagaman Indonesia menjadi sebuah duet yang begitu tepat dan hangat yang dilakukan oleh duo penyanyi ini.

Lirik lagu Indonesiaku yang menggambarkan sebuah kecintaan dan kebanggaan terhadap kekayaan dan keberagaman Indonesia tercinta kita dinyanyikan secara kompak oleh Farel Prayoga dan Etenia Croft.

Baca juga : Duet Farel Prayoga dan Etenia Croft, Semua Rasa, Tembus 300 Ribu Viewers di YouTube dalam Seminggu

Selain itu, bila kita melihat langsung video klip yang dibuat dengan sangat apik ini, disutradarai oleh Marvel Marlon sekaligus song writer, menampilkan tiga set utama: keindahan lanskap alam Bali, penampilan band lengkap, dan panggung yang begitu megah diiringi koreografi penari dari Sandrina Mazzaya serta baju-baju daerah dari berbagai daerah di Indonesia yang menambah lengkap kesempurnaan lagu Indonesiaku ini.

Lagu Indonesiaku ini diaransemen oleh musisi kenamaan Indonesia, Ronald Steven. Kita dapat melihat bahwa garapan musik ini begitu serius dengan langsung dibawakan Ronald Steven bersama Ray Prasetya dan Mecko Kaunang tiga musisi dalam aransemen band langsungnya. (Z-1)