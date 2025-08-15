Isyana Sarasvati Berbagi Cerita Lewat Single Menarilah dengan Jiwamu

Isyana Sarasvati(MI/HO)

SETELAH merilis Game of Love di awal bulan lalu, Isyana Sarasvati melanjutkan babak keduanya yang bertajuk Mamiu dengan merilis single terbaru berjudul Menarilah dengan Jiwamu.

Lagu ini merupakan bagian dari perjalanan menuju album kelima Isyana yang akan datang, Eklektiko, dan dirilis di bawah naungan label miliknya, Redrose Records.

Lewat lagu ini, Isyana mengajak pendengarnya untuk merayakan keberadaan dan pencapaian diri sendiri, sekecil apapun langkah yang berhasil diambil.

"Walaupun kadang hidup tidak selalu mudah, tapi percaya bahwa segala kesulitan akan berlalu, dan di dalam proses kehidupan pasti ada kekuatan baru yang tumbuh," tutur Isyana.

Lagu ini ia harapkan bisa menjadi teman hangat yang menguatkan jiwa-jiwa yang mendengarnya.

Ditulis oleh Isyana bersama duo asal Bandung Tadi (Fathan Garna dan Adhi Handoyo), lagu ini menyajikan lirik yang lugas dan sederhana menceritakan kegiatan keseharian seorang Isyana Sarasvati.

Suasana musik yang manis dan hangat ditata oleh Lafa Pratomo, yang berperan sebagai produser, dalam balutan nuansa indie pop yang playful dan penuh warna.

Pilihan musik ini masih sejalan dengan semangat yang diusung di babak Mamiu saat kita akan menikmati musik yang manis dan playful dari Isyana Sarasvati.

Hal ini masih sejalan dengan tema besar yang diangkat oleh Isyana Sarasvati dimana ia ingin membawa semangat eklektik dengan menggabungkan berbagai elemen dari berbagai gaya sehingga menghasilkan sesuatu yang unik pada album kelima miliknya.

"Setelah segala eksplorasi dalam hidup dan berkarya yang telah aku lalui, aku semakin yakin bahwa musik yang aku ciptakan adalah musik yang benar-benar bebas dan autentik. Tidak terikat oleh teori, gaya, atau genre tertentu," ungkap Isyana. "

Ini adalah sebuah ruang di mana aku bisa bebas menjadi apa pun dan menghidupkan imajinasiku tanpa batas," lanjutnya.

Menarilah dengan Jiwamu kini sudah tersedia di berbagai layanan streaming digital, dan video musiknya bisa ditonton di kanal YouTube Isyana Sarasvati. (Z-1)